Horoscop săptămânal 26 martie - 1 aprilie 2018. Aşteptând Luna Plină albastră din 31 martie, ce îţi aduce săptămâna!

Luna martie isi incheie astfel spectacolul astral impresionant, cu cea de-a doua Luna Plina numita si Albastra (blue moon), spectacol intens ce si-a facut simtit efectul din plin pe Pamant, trecandu-ne prin tot felul de stari si experiente personale dar si meteorologice. Martie isi va termina manifestatia lasandu-ne bine instalati in zodia Berbecului si cu temperaturi in jur de 20 grade – asa cum sunt preconizate pentru sambata 31 martie si duminica 1 aprilie, asta dupa ce ne-a oferit o portie de soc prin saptamana recenta de viscol si zapada sosita pe nepusa masa dupa alte zile de 18-20 grade anterioare.

Saptamana aceasta se intrevad schimbari de macaz substantiale ce au drept rol sa echilibreze situatia in diverse domenii din vietile noastre unde lucrurile par instabile sau in care nu am investit deloc in ultima vreme.

In ceea ce priveste traiul nostru de zi cu zi sub Mercur retrograd, Mercur este planeta gandurilor, al detaliilor, al comunicarii si al calatoriilor pe distante scurte si el influenteaza ce se intampla in mediul nostru invecinat. Cand este retrograd, aceste lucruri peste care conduce Mercur se pot da peste cap, cauzand mai multa confuzie, comunicari gresite si ghinioane decat de regula. Din aceasta cauza, Mercur retrograd este o perioada temuta de multi, dar nu trebuie sa fie asa ! Pana la urma, Mercur merge retrograd de 3-4 in fiecare an, deci am putea foarte bine sa ne obisnuim cu el si sa gasim o modalitate ca miscarea lui sa functioneze pentru noi.

Cat despre importantul eveniment astral Luna plina albastra din Balanta pe 31 martie (fiecare Luna plina are propria sa denumire, aceasta se numeste Blue Moon, ca si cea din ianuarie 2018), Cosmosul prezinta cea de-a doua Luna plina a lunii martie si ultima Luna plina albastra a anului 2018.

Notiunea de Blue moon – Luna albastra – este definita ca fiind cea de-a doua luna plina ce apare intr-o luna calendaristica. Ianuarie a avut 2 luni pline si la fel si martie.

In astrologie, Luna plina semnaleaza momentul in care avem ocazia sa privim foarte clar – sub puternica lumina a lunii, mai puternica decat oricand pe durata traseului ei de 28 zile – la ce se intampla in viata noastra ca sa decidem unde si daca este nevoie de schimbare. Ori de cate ori privim cu atentie sub aceasta lumina puternica, starile emotionale si mentale pot cunoaste fluctuatii puternice.

Efectele Lunii pline asupra biologicului organismelor vii, inclusiv asupra oamenilor, este intr-adevar ciudat. Paleta efectelor este foarte larga si greu de nesesizat. Exista din vremuri antice o constientizare a efectelor Lunii pline asupra echilibrului mental si emotional al oamenilor. Din acest motiv exista si expresii precum "lunatic", toate derivate din latinul Luna, zeita astrului ceresc. In Marea Britanie de exemplu, problemele psihice si emotionale pe care oamenii le aveau in timpul Lunii pline erau asa de larg raspandite si recunoscute incat a fost creat actul "1824 Lunacy Act" in care era precizat faptul ca oamenii puteau "sa o ia razna" cand Luna era plina, deci erau scutiti de judecata faptelor lor din acea perioada sau cel putin aveau circumstante atenuante.

Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea ; datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului.

Date fiind aceste date astrale, iata mesajul principal in horoscopul saptamanii 26 martie – 1 aprilie 2018.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fii atent, iarasi pui nevoile altei persoane inaintea ta din nou. A fi o persoana care se gandeste la altii este o mare calitate umana insa este vremea sa iti declari propria lege cu privire la cine este cu adevarat in control pentru viata ta proprie. Daca nu vrei sa faci ceva, tine minte ca tu chiar esti capabil sa spui cuvantul NU. Si daca tot suntem aici, opreste-te sa folosesti alti oameni drept scuza ca tu sa ramai in zona de confort. Forteaza-te mai mult – vei fi surprins ce departe vei ajunge.

Horoscop saptamanal. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este timpul sa faci ceva in legatura cu acea slabiciune pe care o ai pentru cineva de cateva saptamani. Nu esti tipul de persoana care sa nege ce simte si ce vrea, dar este ceva la aceasta persoana ce te face sa te simti ca un adolescent de 13 ani ce asteapta la dans la discoteca. Respira, inspira, expira si tine minte ca aceasta persoana este .... ei bine, doar o persoana. Nu te lasa intimidat de acel chip minunat. Fa primul pas.

