Horoscop săptămânal BANI 8-15 februarie 2018. Ce bani atragi, faci sau pierzi în funcţie de zodia ta

Cum sa tragi cele mai multe beneficii pentru tine in functie de zodia ta?

Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt zile in care atragi usor banii, ai idei bune din care scoti bani, intalnesti oamenii potriviti; altele in care trebuie sa ii astepti cu rabdare si incredere sau sa ii cheltui cu intelepciune.

Horoscop saptamanal bani. BERBEC

Vei primi vesti si informatii despre oportunitati mai bune de job si idei despre cum ai putea sa faci mai multi bani per ora. Asta ti-ar face viata mai usoara, nu-i asa ? ai si foarte mult suport pe directia asta. Din karma ta si din alte vieti, iti apare o abilitate practica ce e in tine si pe care nu credeai ca o ai. Fa-o sa te ajute si pune-o la treaba in orice forma poti.

Horoscop saptamanal bani. TAUR

Tu ai aceste abilitati unice de comunicare pentru a-ti sustine ideile si obiectivele ca sa ajunga in sus la sefi. Este ca o lectie de performanta. Ai tot ce ai nevoie ca sa pui punctul pe I fie care e vorba de o prezentare sau de o cerere de marire de salariu. Aspectele astrale ale saptamanii te sustin sa avansezi pe drumul tau si se refera fie ca lucrezi intr-o colectivitate fie pe cont propriu. Desi poate muncesti singur, ai parte de mult suport financiar.

Horoscop saptamanal bani.GEMENI

Saptamana aceasta este despre cariera si persoane cu autoritate cu care te intalnesti. Cu asa de multa actiune si energie concentrata in aceasta zona a vietii tale, nu iti prea ramane timp de altceva. Din karma ta si din alte vieti, vei primi o ghidare divina despre cum sa avansezi si mai eficient spre obiectivele tale. Fii pe faza la ce visezi sau cu ce idei puternice te trezesti in minte. Asculta cu atentie. Se intampla atat de multe incat abia ai timp sa dormi !

Horoscop saptamanal bani. RAC

Un accent al contextului astral al saptamanii pe tema muncii pentru tine insuti, pe cont propriu, iti da multe motive solide sa iti formezi acel nou business la care te gandesti de ceva vreme. Cat timp viata ta sociala este in extindere, poti forma o echipa proprie pentru a-ti promova ideile la o audienta mai mare de oameni fara sa te simti coplesit. Aspectele astrale iti aduc o energie noua buna pe casa despre a preda, a invata si a metafizicii. Banii cash vin atunci cand impartasesti cu altii ceea ce stii, in moduri noi si creative.

