Horoscop săptămânal SPIRITUAL 5-11 martie 2018. Gata cu minciunile! Cum te afectează, în funcţie de zodie

Aceasta este o saptamana cu totul speciala din punct de vedere astral datorita unor aspecte si conjunctii atipice, cum sunt Mercur, Venus si Chiron in Berbec dar si intrarea lui Jupiter retrograd pana in iulie, planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Toate acestea isi fac simtita prezenta energetic asupra oamenilor.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL Conjunctura generala

Chiron este aici ca sa aduca o vindecare necesara oamenilor. Procesul vindecarii ne cere sa fim foarte atenti la ce se intampla pentru ca detaliile se vor dovedi extrem de importante in timp. Cei ce sunt dispusi sa asculte si sa invete acum, vor prospera semnificativ in saptamanile, lunile si anii ce vor veni.

Datorita acelor planete care se afla in Pesti si in casa a 12-a, vom vedea ca multe "iluzii" pe care le-am tinut drept adevarate se vor sfarama si ni se va prezenta adevarul gol golut exact asa cum este el si de care, poate, habar nu aveam. Este o perioada fascinanta de a trai!

De exemplu, s-a simtit putin gustul acestei energii acum cateva saptamani cand in anumite parti din lume s-a aflat ca exista companii farmaceutice ce detineau tratamente pentru vindecari de diverse boli pe raft la vanzare, dar oamenii nu stiau de ele ci doar de tratamentul a la long a acelor boli, pentru ca a trata o boala este mult mai profitabil decat a vindeca o boala. Asa se simte aceasta energie din Pesti si casa a 12 a a secretelor dezvaluite, a adevarurilor scoase la vedere. Soarele si Neptun sunt inca active in Pesti asa ca vom continua sa vedem noi situatii de acest tip in urmatoarele saptamani. Si nu are legatura cu doctorii sau cu boli ci cu orice tip de informatie ce ti s-a dat, ai luat-o de buna si care nu a fost reala, fie intentionat fie accidental.

Urmareste in propria ta viata si vei vedea.

Tendinta acestei energii a saptamanii este sa scoata la iveala prin intuitie, prin informatie, care este adevarul pe o tema importanta a fiecaruia ce conteaza in viata lui, versus iluziile sau minciunile in care a stat pana acum si le-a crezut drept reale, traind dupa ele.

Dupa ce adevarul iese la iveala, apar schimbarile. Oamenii declara ca vor sa se schimbe anumite conjuncturi din viata lor, dar cand schimbarile apar si se manifesta, multi se baga cu capul ca strutul, de teama necunoscutului, ca sa mentina lucrurile asa cum erau, chiar daca nu sunt bune si se plangeau de ele. Si asta in ciuda faptului ca in interior stim ca o schimbare este mai buna decat a ramane pe loc intr-o situatie nefavorabila.

Aceste tranzite astrale sustin energia schimbarii ce se poate lasa si cu unele portiuni mai incomode de calatorie, insa rezultatul final este foarte bun si necesar fiecaruia.

Horoscop saptamanal SPIRITUAL BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia saptamanii pentru Berbec are acea vibratie pe care fiecare celula din corp o recunoaste atunci cand lucrurile incep sa se intample foarte repede. Ai Mercur, Venus si Chiron stand in ascendentul tau solar si aceasta energie iti va aduce o viata noua in personalitatea si atitudinea ta. Are acea vibratie "eu pot sa fac", cand stii ca poti realiza absolut orice iti pui in minte. Nu numai asta, dar aceasta energie tinde sa te faca si cu abilitati paranormale ! Trebuie sa ai incredere deplina in intuitia ta in aceasta saptamana !

Horoscop saptamanal SPIRITUAL TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Energia saptamanii pentru Taur arata ca este o saptamana in care pot aparea probleme si obstacole si acestea trebuie sarbatorite pentru ca Universul si Sinele superior sunt cei care "cauzeaza" conditii pentru viitoarele tale castiguri iar obstacolele sunt mai mult despre a provoca determinarea si puterea ta interioara. Nu face greseli, tot ce se spune si se face saptamana aceasta este pentru un scop foarte clar. Ia-ti timp sa te intrebi ce vrea Universul sa iti arate si ofere.

