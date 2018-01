Horoscop Urania 6 - 12 ianuarie 2018. Mercur va intra în zodia Capricornului. Chestiuni domestice de pus la punct. PREVIZIUNI COMPLETE

Berbec

Între 6 și 7 ianuarie, la prânz, discrete probleme legate de regimul muncii (volum mai mare, solicitare suplimentare, activități care plictisesc). Posibile tulburări digestive, biliare trecătoare, dureri abdominale, disfuncții intestinale. Între 7 ianuarie, după ora 14:15, și 9 ianuarie seara, întâlniri cu parteneri de proiect, colaboratori care stau sub semnul unor situații stringente ce afectează pe toată lumea și cărora trebuie să li se găsească o sluție. Posibilă „chemare la ordine” a câte unui nativ de către superiorii săi. Între 9 ianuarie, după ora 22:06, și 12 ianuarie dimineața, continuă să-i urmărească riscurile legate de regimul banilor și bunurilor care s-au instalat de ceva timp în casa a VIII-a a acestor nativi. Constrânși de evenimente, unele persoane pot recurge la artificii financiare. Pe 11 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, din această postură, va spori luciditatea și capacitatea Berbecilor de a gândi corect, precis, pragmatic dar, totodată, va intensifica tendința acestora spre atitudini rigide ori de câte ori vor fi puși în situația să-și nuanțeze opiniile sau deciziile. Alteori, va fi vorba doar de încăpățânările caracteristice zodiei Berbec. În restul zilei de 9 ianuarie, după ora 09:05, momente de entuziasm legate de un proiect asupra căruia stăruie. Relații bune cu străinătatea (vești, informații, comunicare, deplasare, contacte umane). Nota generală a săptămânii va fi dată de acumularea celor cinci planete în tranzit prin Capricorn ceea ce va transforma casa a X-a într-un loc intens solicitat din punct de vedere astral. Influențele pozitive venite de la Soare,Venus și Mercur se vor amesteca cu cele provenind de la Saturn, Pluton și Luna Neagră instaurând un regim sever de viață care le va impune acceptarea nevoii de a-și pune ordine în viața personală, de a se supune unor reguli și norme de integrare în societate din care trebuie să dispară naivitatea, vanitatea, superficialitatea și graba.

Taur

Între 6 și 7 ianuarie, la prânz, plăceri temperate, măsură în preocupările care provoacă relaxare, dorința de a face un strop ordine în relațiile sentimentale, preocupări practice legate de creșterea și educarea copiilor. Între 7 ianuarie, după ora 14:15, și 9 ianuarie seara, provocările de la locul de muncă vor putea fi ținute sub control de către nativi care nu doresc să se lase pradă provocărilor cotidiene care le mănâncă energia și le strică cheful de viață. Totuși, nemulțumirile provocate de disputele de idei, divergențele de opinii, tendințele manifestate de către șefii sau patronii lor care le impun o anumită atitudine sau conduită față de evenimente în legătură cu specificul muncii lor sau ca formă de solidarizare și susținere a unor cauze. Între 9 ianuarie, după ora 22:06, și 12 ianuarie dimineața, relațiile conjugale și cele parteneriale vor trece prin momente delicate. Posibile crize de gelozie între soți, conflicte care pleacă de la actele incorecte ori de la manevrele de rea credință ale unui asociat în afaceri sau ale unui coleg de proiect/colaborator. Context greu, apăsător, uneori chiar drastic, în cazul celor care sunt implicați în anchete și procese. Atenție la veridicitatea și legalitatea unor documente depuse la dosar ori la mărturiile unor martori chemați în apărarea unui nativ dar, atenție, și la posibila manipulare vicioasă a actelor și probelor ce fac obiectul unei cercetări sau al unui litigiu. Pe 11 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului, și va contribui la definitivări lăuntrice: Taurii vor dori ca ideile lor despre lume și viață să se bazeze pe cunoaștere teoretică și pe experiență practică ca să înlăture posibilele erori în deciziile lor curente cât și evaluări greșite în cazul opțiunilor majore de viață. În restul zilei de 9 ianuarie, după ora 09:05, intenția de a găsi soluția corectă problemelor care vizează un posibil câștig sau beneficiu material.

Gemeni

Între 6 și 7 ianuarie, la prânz, chestiuni domestice care trebuie să fie puse la punct. Între 7 ianuarie, după ora 14:15, și 9 ianuarie seara, înclinație spre divertismentul superior, pentru distracțiile care oferă o plăcere intelectuală, artistică, estetică, culturală (spectacole, lecturi, activități care formează și dezvoltă un talent personal). Tendința de a trata superficial o relație afectivă, de a fi „neserioși” în relațiile sufletești. Între 9 ianuarie, după ora 22:06, și 12 ianuarie dimineața, stare de lucruri crispată, situații care îl amărăsc, îl întristează sau, la limită, îl mânie pe nativ. Atenție la șicanele la care ar putea recurge un coleg sau la comploturile puse la cale de un grup care nu-l simpatizează pe Geamăn. Posibile infecții stomatologice, nevoia de a recurge la proceduri chirurgicale, viroze, gripe, răceli, sinuzite, tulburări în fiziologia aparatului urinar, renal, genital. Pe 11 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și va accentua tendința Gemenilor de a se crampona de o premisă materială sau de a nu accepta o evidență care îi împiedică să-și ducă la îndeplinire planul de a obține un beneficiu material prin intermediul, cu ajutorul sau de la cineva (persoană ori instituție). Pe 9 ianuarie, după ora 09:05, Luna va începe să tranziteze casa a VII-a a relațiilor parteneriale și va instaura, din perspectiva mai multor aspecte astrale, o perioadă alunecoasă, nesigură, generatoare de discuții fără sens și de lansare a unor ipoteze, cu toatele, șubrede la capitolul logică și argumentație. Nota generală a săptămânii nu va fi dată, ca în cazul altor zodii, de aglomerarea celor cinci planete plus Luna Neagră în tranzit prin zodia Capricornului dar va fi, totuși, grevată de cele șase cuadraturi formate cu Uranus permițând, astfel, unor relații de prietenie să se degradeze pe fondul diferenței intereselor personale și a divergențelor de opinii.

Rac

Între 6 și 7 ianuarie, la prânz, obligația de a vorbi „scurt și la obiect”, de a fi preciși în formularea opiniilor sau pretențiilor. Unii ar putea trece, la propriu sau la figurat, un examen care să-i oblige să se concentreze pe conținutul ideilor și cunoștințelor exprimate. Între 7 ianuarie, după ora 14:15, și 9 ianuarie seara, se conturează tot felul de motive de crispare și prilejuri de a opune rezistență propunerilor venite din partea unor rude sau parteneri de viață. Între 9 ianuarie, după ora 22:06, și 12 ianuarie dimineața, stări de spirit speciale, marcate de un val de trăiri, reacții și sentimente stârnite de situațiile, de comportamentul sau de afirmațiilor unor persoane de care sunt puternic legate afectiv. Chiar și relațiile părinți/copii se pot resimți de pe urma acestui tranzit astral. Racii trebuie să rețină că, în toate cazurile, va fi vorba de o exagerare sau chiar de o exacerbare a eu-lui, de o răstălmăcire subiectivă a unor situații și de o înțelegere profund subiectivă a relațiilor în doi. Părinții riscă să devină aspri în măsurile pedagogice adoptate sau în pedepsele aplicate copiilor. Pe 11 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și va amplifica tendința, instaurată deja, de cele patru planete aflate în tranzit prin casa a VII-a, dând, astfel, relațiilor parteneriale un grad sporit de dificultate pentru tot ceea ce înseamnă bună înțelegere, armonie, calm și cooperare. Pe 9 ianuarie, după ora 09:05, Luna va începe să străbată casa sănătății, influențând discret fiziologia aparatului loco-motor, circulația arterială, problemele sangvine, hepatice. Posibilele reglementări de ultim moment a unor disfuncții la locul de muncă îl pot avantaja pe nativ sau pot remedia o neregulă făcută lor, cu un timp în urmă. Nota generală a săptămânii mai privește mersul greoi al tratativelor și al dialogurilor premergătore semnării unui contract sau al unor procese și posibila accentuare a ostilităților mocnite.

Leu

Între 6 și 7 ianuarie, la prânz, preocupări legate de bani (plăți, taxe, impozite, rate, cheltuieli curente, datorii în funcție de disponibilitățile salariale care nu le permit să le onoreze pe toate, de unde și nevoia de a stabili niște priorități. Între 7 ianuarie, după ora 14:15, și 9 ianuarie seara, dialoguri menite să reabiliteze o relație afectată de nemulțumire instalată între frați, vecini, cunoștințe ocazionale. Scurte deplasări de agrement. Între 9 ianuarie, după ora 22:06, și 12 ianuarie dimineața, continuă să planeze un risc asupra casei și gospodăriei în general, din perspectiva unei posibile avarii legate mai ales de elementul apă (țevi, instalații, aparate de încălzire a apei, calorifere, pompe de apă, rezervoare de mari dimensiuni cazane de baie, etc.) sau din pricina unor furturi sau stricăciuni materiale provocate de condiții meteo (zăpadă, gheață, inundații, avalanșe, etc.). Uneori, între nativi și rudele acestuia, se pot naște stări încordate de conflict în care ambiția și orgoliul (rănit) vor juca un rol important. Pe 11 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și va contribui la stările speciale care se vor naște la locul de muncă sau în legătură cu regimul salarial, din cauza impactului celor cinci planete care tranzitează casa a VI-a. Posibilă accentuare a simptomelor legate de fiziologia aparatului osos, a articulațiilor, în special a genunchiului, a pielii (dermatite, eczeme, urticarii, alergii), a dinților și a regimului mineralelor și a oligoelementelor din organism (carență pronunțată, pierdere masivă de calciu, însoțită sau nu de fenomene de spasmofilie). Pe 9 ianuarie, după ora 09:05, dorință de relaxare prin activități fizice care solicită mai ales picioarele (sport, antrenament, fitness, schi, atletism, jogging, patinaj, dans, balet). Leii trebuie să adopte un comportament prudent în relația cu animalele mari din gospodărie sau dacă sunt crescători de vite, porci, oi, cai, bivoli ori fac echitație, dresaj, cascadorie.

Fecioară

Între 6 și 7 ianuarie, la prânz, problemele personale de importanță diferită în economia vieții de fiecare zi le vor ocupa tot timpul. Între 7 ianuarie, după ora 14:15, și 9 ianuarie seara, tendința de a echilibra situația bănească prin decizii menite să le protejeze veniturile. Între 9 ianuarie, după ora 22:06, și 12 ianuarie dimineața, comunicarea va fi dificilă, marcată de tendința spre atac verbal, critici vehemente, acuzații, caracterizări usturătoare. Tonul și atitudinea nativilor vor fi contestatoare sau revendicative. Moment prost pentru tentativele de împăcare sau atenuare a divergențelor. Călătoriile, excursiile sau vacanțele vor fi marcate de pagube, poate mici ca valoare materială (pierderea cheilor casei, a cheilor de la mașină) dar extrem de enervante, care vor produce perturbări ale programului stabilit. Pe 11 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și va contribui, alături de celelalte patru planete aflate în tranzit prin acest semn zodiacal, la o limitare a disponibilității spre plăcerile vieții: austeritate, indiferență față de tot ceea ce, altă dată, provoca bucurie trupească, satisfacție intelectuală sau mulțumire sufletească. Tendințe rigide în relația părinților cu copiii, intensificarea controlului și a exercitării autorității. Comportament rece și distant față de perechea sufletească. În restul zilei de 9 ianuarie, după ora 09:05, abordarea, fie și numai, în gând, a unor chestiuni ce presupun reglementarea oficială a unui statut locativ, funciar, patrimonial. Deși tendința celui mai important aspect astral al momentului – clusterul pe Capricorn – este de luciditate, precizie, analiză și autocenzură, în unele domenii de creație, acesta poate funcționa în avantajul nativilor dacă este vorba de activități în a căror exercitare intră precizia matematică sau principiile geometriei (arhitectura, designul, scenografia) sau disciplinele artistice care au nevoie de o tehnologie: arta prelucrării metalelor, ceramica, sticlăria.

