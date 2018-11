Horoscop weekend 23-25 noiembrie. Avem LUNĂ PLINĂ în Gemeni! Pe de-o parte este extraordinară, însa pe de alta parte... Mare atenţie

Intotdeauna o Luna plina este purtatoarea unui mesaj special pentru oameni.

O Luna plina este imbibata de semnificatii in cercurile spirituale. Desi in literatura folclorica Luna plina este asociata cu insomnia, nebunia sau tulburarea psihologica, asa cum este si termenul de "lunatic", pentru spirituali Luna plina este un moment de mare oportunitate, dezvoltare si activitate a sufletului si fiintei. Oricum, este un moment de atentie si prezenta!

De fapt, pe durata unei Luni pline, totul va fi amplificat, fie bun fie rau. De aceea, Luna plina poate fi vazuta atat ca o vreme a crizelor dar si un timp al oportunitatilor extraordinare. Depinde de starea noastra generala si a activitatilor din timpul Lunii pline daca ii vom culege efectele pozitive sau negative.

De aceea, este puternic recomandat sa te abtii de la diverse angajamente, sa ramai calm, relaxat la minte in timpul Lunii pline ca sa eviti fluctuatii emotionale si mentale.

Pe de-o parte...

Aceasta Luna plina de noiembrie ce are loc in Gemeni ne poate aduce frustrari serioase. Este foarte intensa si este influentata in mare masura de aspectul planetar de cuadratura dintre Marte cel razboinic si Jupiter cel purtator de noroc.

Asta ne face sa ne simtim puternici, curajosi si pasionati dar si furiosi si frustrati. Exista un anumit pericol daca iti lasi frau liber impulsivitatii si actiunilor nesabuite ce pot duce la accidente sau injurii.

Aceasta Luna plina creste riscul de ne pierde cumpatul, ne irita sistemul nervos si ne cauzeaza sa fim cruzi si duri. Cheia de a evita durerea, pierderea si nefericirea este rabdarea, este gandirea anticipativa. In timp ce iritarea si frustrarea pot fi dificil de evitat, poti sa eliberezi energia aceasta temperamentala a Lunii pline folosind autocontrolul si moderarea.

Pe de alta parte insa...

Aceasta este una din cele mai bune Luni pline ale anului, ce debordeaza de energie optimista, noroc, aventura si expansiune. Ultimele saptamani si luni au fost transformatoare, provocatoare si chiar intunecate, insa Luna plina in Gemeni va readuce lumina si veselia inapoi in viata noastra. ne va deschide usi de oportunitate acolo unde nu (mai) credeam ca este posibil.

Acum este timpul perfect si pentru distractie usoara si fara profunzimi si putina frivolitate pentru toate semnele zodiacale! Aceasta este o Luna plina aplecata spre super-flirt, deci tine ochii deschisi in alerta si cu radarul pornit. Se spune ca varietatea este condimentul vietii...pregateste-te pentru multa varietate!

Fata de Luna plina in Taur din octombrie care a fost lenta, senzuala si bogata, aceasta este o Luna plina cu ritm foarte alert, ce zumzaie de intalniri stimulante si conversatii pline de seva. Luna trecuta a fost despre a fi sensibili si a face angajamente tangibile. Acum este despre a ne deschide in fata ideilor si a ne explora optiunile! Abia a inceput si zodia Sagetatorului, deci contextul este perfect pentru asa ceva. Gemenii sunt ca un fluture, ce zboara incantat din floare in floare, sporovaind un pic aici, flirtand un pic dincolo, primind si oferind, fara sa se opreasca pentru prea mult timp nicaieri. Precum fluturele, si tu sa te implici cu totul in clipa prezenta!

Deci aceasta Luna plina in Gemeni, sub clar de zodie Sagetator in care abia am intrat este despre comunicatii directe, abundente si pline de viata, insa cu prudenta ca implicare si cu atentie la conflicte pentru ca Mercur, planeta comunicarii este retrograd.

In afara de aceste caracteristici generale astrale, iata mesajul particular pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal 23-25 noiembrie 2018:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iti poti dori sa pleci cat mai departe de casa posibil dar si de rutina uzuala daca ai putea, deci din fericire se poate lasa cu o aventura pe agenda ta. Te-ai tot gandit la idei noi si interesante si acum esti pregatit sa vezi cat de departe poti ajunge cu ele. Este un timp excelent sa faci o anumita cercetare pe subiecte ce te intereseaza, ca sa acumulezi informatii folositoare. Va fi si mai placut cand vei vedea ca aceasta documentare te si duce spre o destinatie noua si speciala. Singura problema este ca iti poate placea prea mult si sa revii acasa cu greu.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu este urma de indoiala, norocul iti surade din plin acum. Toata iubirea, toate cadourile si privilegiile speciale vin spre tine ca o confirmare foarte clara cat de iubit esti. Cu asa de multa sustinere in spatele tau, ar trebui sa simti ca poti face sau avea aproape orice. Cu toate acestea, pe masura ce iti faci planuri este important sa iti amintesti generozitatea si blandetea care te-au adus aici unde esti azi. a da mai departe la fel este cel mai bun mod de a te mentine in bunele gratii ale fortelor pline de bunavointa ale Universului.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Exista cumva asa ceva precum prea mult din a fi impreuna? Pentru tine nu. Vei dori acum sa ai tot timpul posibil de a fi cu persoana iubita sau cu oamenii la care tii. De fapt, o vibratie calda si generoasa va curge prin toate interactiunile tale unu la unu. Deci chiar daca esti singur, tot te vei simti foarte implinit de timpul petrecut cu altii. Singurul pericol in a te conecta cu oamenii intr-un mod asa de uimitor este ca ai putea spune "da" cuiva caruia ar trebui sa ii spui "nu". Cu atat mai mult nu este o idee buna sa spui "da" in cazul in care unul dintre voi este implicat intr-o relatie.

