Horoscop WEEKEND 25-27 ianuarie 2019. Mesaj important din Univers, cu Luna în Balanţă!

Tie ce schimbari ti-a adus eclipsa in viata ta?

Ai observat situatii, oameni, gandiri diferite ce ti-au fost oferite de Univers in urma unui eveniment, poate neplacut, ce apartine de lumea ta veche si care trebuie sa lase loc la nou ?

Indiferent cum te-a impactat eclipsa, tine cont de faptul ca Universul traverseaza – si noi impreuna cu el – o perioada foarte benefica, rara si majora : nicio planeta nu este in miscare retrograda pana pe 5 martie 2019. Este o mare oportunitate de care trebuie sa profiti.

In weekend, Luna se reface si ea energetic dupa eclipsa sa totala, fiind in Balanta.

Luna in Balanta vine cu energia calma, pasnica ce transmite speranta ca viata se va echilibra pana la urma, ca ne vom vindeca fiecare de ce are de vindecat – fizic, emotional – si ne vom gasi puterea de a ne reinventa asa cum e menit sa fie mai bine pentru fiecare.

Cu Luna in Balanta, focusul este pe relatii si relationare. Aceasta combinatie inseamna blandete si crearea unei atmosfere primitoare in casa.

Este ideal sa petreci timp de calitate cu cineva drag. Arata-i aprecierea ta creand o atmosfera romantica sau preparandu-i ceva delicios. Daca esti singur, tot te poti bucura de energia Balantei invitand prieteni buni la cina in oras.

Daca ai de creat o impresie buna, Luna in Balanta ajuta lucrurile ca sa iasa totul cu usurinta, farmec si gratie. Oamenii sunt mai diplomati, deci e usor sa creezi relationari. Poti avea o nevoie puternica de a socializa acum.

Luna in Balanta activeaza si energia creativitatii. Exprim-o prin vestimentatia pe care o pregatesti pentru Revelion, alege culori diferite si fii atent cum reactioneaza altii la creatia ta.

Tot sub Luna in Balanta este un moment perfect sa simti si manifesti recunostinta. Uita-te in jur si spune MULTUMESC pentru tot ceea ce esti si ai. Universul aude. Recunostinta deschide caile pentru iubire si pentru mai multa abundenta. Iar Luna in Balanta ajuta la acest proces!

Cand Luna tranziteaza Balanta poti deveni mai constient de nevoile si dorintele altor oameni. Universul ne trimite mesajul : nu esti singur pe lume, uita-te la cei din jur, cu ce ii poti ajuta?

Activitati bune de facut in weekend sub Luna in Balanta:

Petrece timp calitativ cu persoana iubita. Arata-i ca este apreciat, fa-i mancarea favorita, creaza o atmosfera romantica / Daca esti singur, invita un bun prieten sau un partener de afaceri la restaurant / Aranjeaza-te si participa in afara casei la o petrecere sau reuniune sociala / Du-te la teatru, expozitii, film, oriunde unde oamenii se aduna ca sa vada creatii, sa vada frumosul / Creaza ceva frumos la tine in casa / Mediaza un conflict cu scopul restabilirii armoniei in relatii / Cumpara-ti haine frumoase / Propune-ti sa ajungi la un echilibru / Rasfata-te pe tine, rasfata-ti iubita sau iubitul.

Iata horoscopul zilelor de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O sacaiala de la partenerul/partenera ta sau de la cineva apropiat poate sa se dovedeasca a fi o binecuvantare deghizata, in special daca te impinge sa cauti o aventura. Vei fi motivat dupa ce stii ce sa faci sau unde sa te duci, dar ai nevoie de o directie pe care numai cineva apropiat tie ti-o poate da sau confirma. Sunt zile excelente sa te lasi purtat de imaginatie si dorinta ca sa vezi incotro ti-ar placea sa mergi/sa mergeti ca urmatoare destinatie, fie pentru relaxare fie ca sa inveti ceva nou. Asculta ce ti se sugereaza, poate fi un pas important pentru viitorul tau. Cauta informatii si fotografii, citeste, documenteaza-te, fa deja planuri.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

s-ar parea ca nu esti foarte motivat sa te ocupi de lista de lucruri de facut in weekend, mai ales daca e ceva de facut ce iti este mai dificil sa il faci de unul singur. Tinzi sa uiti ca exista atatia oameni talentati si capabili in preajma ta care sunt dispusi oricand sa iti dea o mana de ajutor. Tot ce ai de facut este sa ceri acest ajutor si sustinere. In afara ca ti se ofera asistenta practica, vei vedea ca ai la dispozitie un urias suport emotional. Daca starea de spirit iti este cam joasa, pune mana pe telefon si suna un prieten vesel. Chiar nu esti singur pe lume si trebuie, pesemne, sa iti reamintesti asta.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Chiar daca ai starea de spirit necesara sa iti faci propriile treburi planificate pentru aceste zile, te vei simti si distra mai bine daca te intalnesti cu prietenii si/sau daca petreci mai mult timp cu partenerul/partenera. Exista oameni foarte puternic motivati si cu energie buna in preajma ta ce te pot inspira sa pui mai mult efort in a-ti atinge cele mai importante idealuri ale momentului. Tu devii precum compania in care te invarti, deci de ce nu ai petrece timp cu oameni care sa te faca sa traiesti cea mai buna versiune a vietii tale ? Este un timp excelent sa colaborezi la un proiect sau sa participi intr-o activitate de grup.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.