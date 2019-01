Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 24 IANUARIE 2019. Mercur intră în Vărsător!

Mercur in Varsator pentru urmatoarele saptamani este o veste minunata pentru ca Mercur devine un adevarat jucator de echipa cand ajunge in Varsator, invitand pe toata lumea sa i se alature. “Hai sa fim impreuna” pare a spune Mercur in Varsator. Conecteaza-te cu comunitatea ta ! Invigoreaza comunitatea sociala ! Gaseste oameni care gandesc ca tine si porneste conversatii pline de inspiratie si viziune ! Cu Mercur in Varsator si cu Luna in Fecioara azi, mintea iti este usor cuplata pentru tot ce inseamna aspecte tehnologice si stiintifice necesare viitorului tau. Este o zi in care sa iti faci auzita vocea, in special pe orice aspect social sau pe teorii care sunt semnificative pentru tine.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Schimbul de idei atunci cand socializezi va creste si mai mult puterea mintii tale. Pana pe 9 februarie, calatoria lui Mercur prin Varsator iti va inspira conversatii stimulante cu prietenii si te va motiva sa planificati mai multe reuniuni. Acum este timpul sa iti impartasesti ideile intr-un grup care te poate sustine sa preiei controlul in activitatile planificate. Ai putea fi implicat si in conversatii despre aspecte sociale ce vizeaza comunitatea. Si poate cel mai important, socializarea cu oameni care au diferite experiente de viata iti pot extinde perspectiva.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Puterea mintii tale va aduce beneficii carierei tale. Pana pe 9 februarie, calatoria lui Mercur prin Varsator iti va aduce un flux de idei si conversatii benefice pe tema muncii tale. Acum este timpul sa faci ceva socializare si relationare ca sa descoperi oportunitati potentiale sau sa iti faci prieteni noi din domeniul tau. Mai mult, demonstrarea a tot ce stii ii va impresiona pe superiori si iti poate aduce recunoasterea eforturilor tale. Si dezvoltarea unei abilitati este favorizata. Poate cel mai important, daca iti faci timp pentru introspectie iti va ilumina directia pentru ca vei reintra in contact cu scopul vietii tale.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Extinderea perspectivei tale este misiunea ta acum. Pana pe 9 februarie, calatoria lui Mercur prin Varsator te va trimite intr-o misiune pentru a obtine mai multa cunostinta care poate include sa te inscrii intr-un program de invatare, focusarea pe practicile tale spirituale sau explorarea unei culturi straine. Ai putea fi motivat sa iti analizezi credintele spirituale ca sa vezi daca inca sunt valabile pentru tine. Provocarea va fi sa fii atent la aspectele de rutina de zi cu zi care ti se vor parea irelevante cand gandurile tale zboara printre stele.

