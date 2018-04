Horoscop zilnic JOI 5 aprilie 2018. Trei zodii au o zi perfectă!

In aceste indeletniciri pe care le avem noi oamenii aici pe pamant, astrele au un cuvant important de spus si ne trimit influentele lor deloc de neglijat, de care este bine sa tinem cont.

Energia astrala a acestei saptamani este despre a vedea ce se intampla dintr-o perspectiva mai inalta, sa nu cautam vinovati daca ce se intampla nu ne convine ci sa ne lasam dusi de valul planului mai mare si sa vedem ce ni se releva mai incolo pe drum, moment la care ne va "pica fisa" si vom exclama: "Ahaa ! Deci de aceea a trebuit sa se intample atunci ce s-a intamplat ! Altfel nu as fi ajuns aici sau nu s-ar fi petrecut acest lucru bun nou ". Pana la urma, circumstantele exterioare depind mult si de cum alegem noi sa reactionam la ele.

Aprilie este una din cele mai intense luni ale anului. Chiron, astrul vindecarilor ranilor noastre profunde, isi schimba semnul, avem trei planete in stationare iar Marte este in conjunctie cu "baietii rai" al zodiacului, Saturn si Pluto. Lucrurile incep sa se precipite pe la mijlocul lunii atunci cand Mercur iese din miscarea retrograda in care este pana pe 14 aprilie, Chiron intra in Berbec si isi incepe o noua calatorie in jurul zodiacului iar Saturn isi incepe miscarea retrograda. Vointa ne va fi testata ! Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa te lasi dus de valul schimbarii si sa i te comiti.

Finalul lunii aprilie ne aduce o binemeritata usurare si eliberare. Luna plina din 30 aprilie in Scorpion este una din cele mai bune luni pline din tot anul 2018. Puterea si determinarea ne vor fi recompensate, asa ca trebuie sa ramanem pe pozitii!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Trezeste putin entuziasm in viata ta – pune-ti incaltamintea sport si du-te sa explorezi o destinatie necunoscuta. Mentine-te ocupat dar ai grija sa nu exagerezi cu activitatile solicitante. Astazi vei fi in centrul atentiei in activitati de grup, indiferent de domeniu.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te poti afla la o intersectie de drumuri si fiecare sucire sau razgandire vine cu propriile sale avantaje si dezavantaje. Alege ce simti in inima in aceasta zi si asuma-ti alegerea, fara regrete ulterioare. Emotiile tale pot avea un efect de imbolnavire asupra sanatatii, deci renunta la toxicitati emotionale. Poti petrece timp de calitate cu membrii familiei si cu prietenii, sperand sa iti usurezi sufletul de o povara.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ai capacitatea de a-ti lasa emotiile deoparte si a te concentra doar asupra muncii sau a altor activitati practice ce conteaza acum. Poti pierde destul de mult timp rezolvand cerinte ale celor din jurul tau. Oricum, cu cat mai multe cerinte prestezi, cu atat pretentiile cresc, asa ca ai grija cum ii inveti.

