Horoscop zilnic LUNI 12 FEBRUARIE 2018. Soluţia zilei la conflicte şi oportunităţi, în funcţie de zodie. De astrologul Russell Grant

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes.

Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, este considerat neoficial "astrologul Casei Regale Britanice" datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate te simti mai in siguranta cand faci planuri, dar incearca sa nu mergi in extreme. Daca esti spontan, poti sa ajungi pe drumul dragostei, norocului si oportunitatilor creative. Daca cauti un job, mergi la o petrecere cu un prieten. Poate ca nu ii cunosti pe ceilalti invitati, dar asta sa nu te impedice sa participi. Un angajator care cauta pe cineva cu abilitatile tale iti poate oferi un job. Merita sa ocupi aceasta pozitie, va fi bine pentru tine si financiar si social si din alte puncte de vedere.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este important pentru tine sa muncesti pentru oameni care iti impartasesc spiritul etic. Daca ti se cere sa faci ceva opus codului tau moral, spune clar ca nu vrei. Exprima-te fara dubiu ca nu vrei sa faci ceva care ar putea face rau altor oameni. Poate sunt perspective sa iti pierzi jobul din cauza asta. Nu iti face griji. Daca esti eliberat din acea pozitie, deschizi usile pentru noi oportunitati din Univers, mult mai compatibile tie. Daca lucrezi la o companie orientata spre a face bine altora, iti vei creste increderea in oameni si vei avea conexiuni puternice cu colegii.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Rezista tentatiei sa iti compari finantele cu avutiile altor oameni. Nu stii niciodata ce se afla in spatele unei sume de bani din contul altcuiva. Multi oameni ce se pretind bogati sunt in datorii serioase. Focusandu-te pe ceea ce ai, in loc de ceea ce crezi ca nu ai, vei atrage abundenta cautata. Dedica cateva momente zilnic ca sa simti recunostinta. Nu doar ca ti se va adanci aprecierea pentru viata, dar vei deveni mult mai iubitor si generos.

