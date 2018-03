Horoscop zilnic MARŢI 6 MARTIE 2018. Ce zodie riscă să se autodistrugă

Inceputul saptamanii este unul bun pentru comunicare, cand dupa inceputuri, finaluri, mesaje mixte, ajungi sa simti ca in sfarsit vorbesti aceeasi limba cu oamenii din viata ta. Conversatiile curg usor, coerent, ideile zboara si totul merge bine. Dar, cum niciodata nu poti fi confortabil total, ne reamintim ca singurul lucru stabil printre planete, semne, astre este schimbarea. Vei simti asta Joi pe 8 martie cand Jupiter devine retrograd si va ramane asa pana in luna iulie. Schimbarea poate fi brusca si tu poti simti ca si cum ai o noua perspectiva de a vedea aceeasi situatie sau problema. Schimbarea poate fi bulversanta si poate vei dori ca totul sa revina la normal. Dar si asta este normal. Este noul normal. Imbratiseaza viata cu tot ce iti aduce ea.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Du-ti abilitatile de lider la un alt nivel. Aduna-ti prietenii si planificati o calatorie dorita de mult timp dar fata de care erai reticent. Oamenii se vor uita la tine in mod natural sa le fii lider si ghid, pentru ca tu stii mereu cum sa mentii atmosfera vesela si pozitiva. Cand vine vorba de locul tau de munca, e o zi buna sa ceri mai multe responsabilitati si dupa aceea si o marire.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este posibil sa ai o stare de spirit in care nu esti dispus sa iti exprimi sentimentele. Presupui automat ca lucrurile vor evolua usor daca lasi deciziile in seama altcuiva. Din pacate, acest plan nu este bun daca decizia este luata de cineva ce nu are cele mai bune intentii in inima sa. Ai putea reveni la ce s-a facut deja ca sa anulezi si sa iei totul de la capat, in termenii tai.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Deciziile nu trebuie sa fie asa de dificile cum le faci tu sa para ca sunt. Te simti ca si cum o forta puternica te trage intr-o directie clara, deci nu ii rezista. O sa iti pierzi mintile daca incerci sa treci in vedere toate motivele de ce ar trebui sau nu ar trebui sa mergi pe o anumita alegere care oricum iti este menita. Fa lucrurile mai usoare pentru tine lasandu-te dus de val in loc sa lasi mintea sa intervina cu rezistenta si vesnice vorbarii obositoare interioare.

