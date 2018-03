Horoscop zilnic MIERCURI 28 martie 2018. Ce zodie primeşte mesaj din lumea de dincolo

Asadar, iata-ne cu totii intr-o noua saptamana palpitanta si plina de provocari, experiente si emotii, in care suntem sustinuti de astre pentru a ne trai experientele si implini destinele.

In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Evenimentele sociale ale zilei te pot pune in contact cu oameni din arta, in special din zona film, televiziune, inregistrari, publicitate, grafica computerizata, deci arta ce combina creativitatea cu tehnologia moderna. Daca esti singur, poti intalni pe cineva drept partener romantic. Altfel, persoana iti poate oferi contacte si informatii valoroase ce te ajuta in cariera, in special daca e vorba de o directie artistica. Fii atent dar bucura-te de seara.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai putea petrece mult timp din zi avansand in interesele unei organizatii dedicate unei cauze ce inseamna mult pentru tine. Ai tendinta sa te pui in servicii orientate spre natura si astazi ceva ce afli sau inveti de la tv sau net iti poate trezi dorinta sa faci ceva si sa aduci o contributie. Asteapta-te sa simti multa satisfactie din asta. Chiar faci o diferenta!

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca esti singur, o noua iubire poate aparea chiar in apropierea ta, poate in vecinatate. Persoana poate fi atractiva, inteligenta, libera la spirit si foarte atrasa de tine! Ai putea intalni aceasta persoana intr-un mod neobisnuit si sa ajungeti sa va petreceti timpul impreuna cu planuri sa repetati experienta. Ai grija sa nu avansezi lucrurile prea repede. Nu vrei ca aceasta relatie sa fie ca un meteorit, sa arda la fel de repede cum a aparut.

