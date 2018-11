Horoscop zilnic MIERCURI 7 NOIEMBRIE 2018. Luna Nouă norocoasă în Scorpion! Pe cine ajută norocul?

De maine, Jupiter, cea mai mare planeta a sistemului solar, raspunzatoare de noroc, oportunitati, belsug, posibilitati ajunge – DUPA 12 ANI! – inapoi acasa in Sagetator ; ACASA pentru ca Sagetatorul este coordonat de insusi Jupiter. Jupiter are nevoie de 19 ani pentru a face un ciclu complet zodiacal, iar una din cele mai benefice perioada ale sale (si deci si ale noastre) este in cele 13 luni cat este in Sagetator. Pregateste-te pentru un an si o luna plin de magie si noroc. In care domeniu este pentru tine? Afla AICI in Horoscopul lui Jupiter in Sagetator pana in decembrie 2019!

In acest context, astazi avem Luna Noua tot in Scorpion care va ajuta toate semnele zodiacale sa aiba parte de un NOU inceput norocos intr-un domeniu de viata condus de acest semn misterios...

Ieri, Nodurile Lunare si-au schimbat si ele semnele zodiacale, mutandu-se pe axa Rac-Capicorn pentru 2 ani! Stiai ca pozitia Nodurilor Lunare in harta natala indica care este karma si destinul persoanei in aceasta viata? AFLA SI TU AICI UNDE AI NODURILE LUNARE LA NASTERE, CE SPUN DESPRE DESTINUL TAU, dar si ce iti aduce aceasta schimbare a Nodurilor Lunare pentru urmatorii 2 ani!

O combinatie astrala si o desfasurare de forte ale schimbari in 3 zile de o intensitate uluitoare! Ca o comparatie, aceasta Luna Noua este ca o cutie de bomboane variate si delicioase, fiecare va primi ceva bun si norocos. Poti incepe sa primesti si tu cadourile Universului pentru tine. Chiar este un nou inceput, alchimic, transformator si foarte foarte norocos!

De ce este aceasta Luna in Scorpion asa de pozitiva? Pentru ca vine in chiar ultima zi a lui Jupiter in Scorpion. Acum este timpul sa captezi si pastrezi norocul care te-a ajutat tot anul si sa il pui frumos impachetat sub viitorul brad de Craciun. Te asteapta un intreg an 2019 cu el multiplicat!

Aceasta Luna Noua in Scorpion este o oportunitate fantastica sa profiti la maximum din tot ce ai invatat si realizat in ultimul an. Acum este timpul sa incepi sa faci schimbari importante de viata care sa te puna intr-o pozitie in care sa beneficiezi de tot ce aduce bun 2019.

In ultima zi a lui Jupiter in Scorpion, acesta este in trigon cu Nodurile Lunare proaspat mutate pe alta axa, iar asta inseamna ca norocul si karma isi unesc fortele pentru a ne ajuta sa facem un salt de credinta! Ce sa fie, ce sa fie? Norocul ii favorizeaza pe curajosi! Esti si tu asa?

Iata acum MESAJUL ZILEI pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

De ceva timp, mintea ti-a tot fost pe a te distra, relaxa, indiferent ca este prin activitatile de weekend sau prin simple intalniri cu cunostintele si prietenii a caror companie te relaxeaza si te face fericit. Aceasta nevoie de a-ti lua cat de mult timp liber poti este de luat in seamna in continuare, pentru ca este forma fiintei tale de a cere clipe in care sa te relaxeze si destreseze, pentru mentinerea echilibrului. Deci e de bine!

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Gandesti in exces si incerci sa tot analizezi evenimente si situatii ca sa iti dai seama de mersul lucrurilor, iar asta se datoreaza nesigurantei si stresului pe care le experimentezi acum. Cel mai bine iti este sa opresti turuiala inutila a mintii si stresatului despre situatii diverse pentru ca urmeaza o binemeritata imbunatatire in orice domeniu incepand chiar de azi. gandurile ti se clarifica si in sfarsit poti sa vezi unde te afli si ce ai de facut. Pana la noapte, poti primi informatii bune despre o tema financiara de interes pentru tine.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poti fi foarte preocupat cu o intrebare ce tine de relatii interpersonale. Noi perspective de dezvoltare vor aparea totodata si vei dori sa profiti cat mai mult de asta. Intersectia dintre cele doua subiecte te poate face sa cauti ajutor sau sfat de la oameni pe care te bazezi si care stii ca te pot sustine. Pe dupamasa poti primi o oportunitate pentru a progresa intr-un sibiect care pana acum a fost stagnant. Trecerea la o noua etapa te va satisface mult.

