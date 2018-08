Horoscop zilnic MIERCURI 8 AUGUST 2018. Este o dată magică: 8.8.8, Portalul Leului se activează

Ce iti aduce mai mult Venus in Balanta pentru urmatoarele 3 saptamani, citeste aici.

Ce iti aduce Uranus retrograd pana pe 9 ianuarie 2019 in functie de zodie, cand pentru unele zodii lucrurile par a se rasturna cu susul in jos citeste aici.

Un context astral cu totul special la care se adauga un alt mare eveniment nu doar astral dar mai ales spiritual pentru oameni : astazi, 8 august 2018 (8.8.8) are loc activarea Portalului Leului.

Ce inseamna si ce ne aduce?

In fiecare an, in a 8 a zi a lunii a 8 a anului, deci pe 8 august, are loc o aliniere cosmica numita PORTALUL LEULUI. Poarta Leului este un moment in care o energie cosmica crescuta curge intre taramurile fizice si spirituale.

Se numeste Portalul Leului sau Poarta Leului pentru ca se intampla in timp ce Soarele se afla in zodia Leului. Leul ca si semn zodiacal este asociat cu centrul inimii si reprezinta o expresie individualizata a divinului.

Acest portal este marcat de alinierea dintre Pamant, steaua Sirius si Centrul Galactic.

Sirius este un soare mult mai mare si mai stralucitor decat Soarele nostru si este cunoscut sub numele de Soarele Spiritual.

Acest portal ne aduce frecvente foarte inalte de energie.

Cand acest aliniament se intampla, exista o cantitate intensa de lumina ce coboara asupra pamantenilor ce le trezeste ADNul, activeaza campul energetic uman pentru upgradare si transmite frecvente inalte vibrationale si coduri de trezire spirituala.

Iata horoscopul zilei de MIERCURI 8 AUGUST 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca esti singur, ai putea simti o foarte puternica atractie pentru cineva neobisnuit si poate cam ciudat. Daca deja esti intr-o relatie, ai putea sa vezi un aspect mai ciudat si atipic al partenerului pe care nu il stiai pana acum. Asta te poate fi bulversa dar te poate face si sa razi, daca alegi asa. Asta este frumusetea iubirii, sa inveti continuu ceva despre persoana draga.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai fost interesat in ultima vreme de un nou job? Daca da, ai putea auzi despre o oportunitate dintr-o sursa total neasteptata, poate la o intalnire sociala. Asta poate insemna ca cineva neprevazut iti aduce o informatie in atentie sau ca un job intr-un domeniu neobisnuit si total nou te poate atrage. Indiferent care este cazul, oricat de ciudat iti poate parea, merita sa iei in considerare ce apare azi.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca esti singur, dragostea poate veni la tine total neprevazut si din senin. Persoana respectiva poate sta in spatele tau la un rand in magazin sau la masa alaturata intr-o cafenea. Oriunde te-ai conecta, nu fii foarte prudent. Desigur, avanseaza atent dar da-ti voie sa cunosti ceva despre persoana respectiva inainte de a lasa nesiguranta sa iti goneasca aceasta ocazie.

