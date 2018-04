Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 21 APRILIE 2018. Începe un week-end cu trăiri intense. Tu cum stai?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru SAMBATA 21 aprilie 2018 si bun venit in sezonul guvernat de zodia Taurului! Suntem in mijlocul weekendului cu Luna in crestere in Rac. Aceste zile, sub Luna in Rac, ne aflam intr-un roller coaster emotional si suntem incurajati sa ne simtim cu adevarat trairile.