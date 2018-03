Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 24 martie 2018. Nu uita să treci la ora de vară!

Ora de vara va tine pana duminica 28 octombrie. Mai mult, sunt vesti bune din zona meteorologica; incepand de duminica vremea se va incalzi treptat zi de zi, ajungand intr-o saptamana la 20 grade Celsius, temperatura ce se va mentine pentru urmatoarele doua saptamani cel putin.

In asteptarea sarbatorilor pascale, dar si a Lunii Pline in Balanta din 31 martie, sa vedem pentru moment la ce predispun astrele fiecare zodie SAMBATA 24 martie.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ti-ai putea petrece sambata departe de oras, la tara sau la o casa de vacanta. Te vei odihni perfect departe de galagia si poluarea orasului si vei avea timp sa te plimbi in aer liber, umplandu-ti corpul cu oxigen. In acelasi timp, vei continua sa rezolvi intern un subiect important legat de o cumparare sau mutare a spatiului in care locuiesti. Seara, ar putea fi nevoie sa te intalnesti neprevazut cu cineva din domeniul imobiliar a carui opinie iti va fi utila.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este foarte posibil sa gasesti o solutie la o problema financiara ce te preocupa de ceva vreme. Dupa ce vei invata cum sa faci profit din hobbyul tau preferat, nu vei mai avea lipsa de cash. Invata toate tehnicile pe care internetul ti le ofera si discuta cu oameni care au castigat deja bani facand ceva similar. Seara da-ti permisiunea sa te odihnesti pentru ca in curand timpul liber va fi ceva rar pentru tine.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi destinul te-ar putea pune intr-o situatie confuza si jenanta pentru tine. Este posibil ca fiecare admirator al tau sa afle de existenta celuilalt printr-o ciudata lucrare a sortii. Reactia ta ar putea fi critica total nefondat si agresiva. Nu este de mirare ca dupa o asemenea situatie, fiecare sa vrea sa se duca care incotro.

