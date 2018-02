Horoscop zilnic SUCCES pentru SÂMBĂTĂ 17 februarie 2018. Ai SUCCES sau nu, în funcţie de zodie. De astrologul Russell Grant

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand.

Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, este considerat neoficial "astrologul Casei Regale Britanice" datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor.

Horoscop zilnic SUCCES. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Invata de la altii

Esti pragmatic si foarte muncitor. Atunci cand nu este posibil sa ocupi un rol principal, esti multumit sa muncesti in randul doi. Iti este de folos sa iti mentii o pozitie mai putin expusa. Vei fi pus in contact cu oameni care sunt respectati automat. Urmareste si invata. Vei intelege repede care sunt atitudinile ce contribuie la succesul lor. Integrand aceste metode in propria ta abordare, steaua ta se va ridica. In loc sa te stradui sa gasesti pozitii mai bune, le vei atrage asa cum albina e atrasa de floare.

Horoscop zilnic SUCCES. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti bun sa predai

Oamenii iti respecta cunostintele si experienta. Daca ti se ofera un job in care sa ii inveti pe altii , accepta-l. Vei invata de la elevii tai, asa cum si ei vor invata de la tine. La inceput, banii nu te vor impresiona, pentru ca nu ai aratat ce poti cu adevarat. Pune-ti toata energia pentru a crea continut interesant si cu aplicare practica despre care ii inveti pe altii. Se va raspandi vestea ca esti bun si poti deveni un om de baza in organizatie. Abia la acel moment poti cere mai multi bani.

Horoscop zilnic SUCCES. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mergi pe neconventional

Esti dispus sa sapi mai adanc ca sa gasesti adevarul dintr-o situatie. Ce vei descoperi isi va castiga respectul superiorilor tai. Nu fii surprins daca ti se da o promovare urmare a persverentei tale. In timp cer toti ceilalti s-au multumit sa accepte ceea ce au auzit, tu ai fost destul de destept incat sa il pui la indoiala. Drept rezultat, compania va putea sa se foloseasca de aceasta caracteristica a ta de a merge dincolo de o intelepciune conventionala. Daca gandesti critic, iata ca sunt si avantaje.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO