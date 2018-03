Horoscop zilnic VINERI 2 martie 2018. Ce aduce Luna plină de azi. Oportunităţi şi precauţii la fiecare zodie!

Sfat general! Evitati cumparaturile si deciziile mari. Luna plina este in Fecioara.

Dupa ce luna februarie 2018 nu a avut nicio Luna plina, iata ca in martie 2018 exista un eveniment rar prin care doua Luni pline vin in aceeasi luna ; prima are loc intre 1 si 2 martie si a doua intre 30 si 31 martie.

Horoscop zilnic. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor.

Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea si datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor de pe Terra. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului.

Daca astazi este ziua ta de nastere:

Esti o persoana spirituala si sensibila la nevoile celor din jurul tau. Familia si prietenii apropiati sunt importanti. Anul ce urmeaza pana la urmatoarea tya aniversare din 2019 iti va fi benefic ca sa ai o mai clara intelegere despre cine esti cu adevarat. Exploreaza meditatia, yoga sau alte discipline spirituale. Este un an bun si pentru a invata sau a preda. Ce vei invata in acest an iti este crucial pentru progresul si succesul tau viitor.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O mica flacara de conflict posibil la munca ar putea aparea in prima parte a zilei dar din fericire ea nu iti va marca intreaga zi pentru ca aceasta este o zi pozitiva pentru tine. Fii de acord sau nu cu persoana si mergi mai departe. In privat, ai idei mari care sunt pline de speranta si inspirationale. Poate esti singurul om ce stie despre ele acum si e bine asa.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O scurta neintelegere cu cineva despre o proprietate comuna sau o cearta cu copiii pot aparea astazi, dar sunt floare la ureche. Una peste alta, orice interactiune cu familia sau membrii grupurilor tale sociale sunt pozitive si in regula astazi. Cineva te va inspira sa gandesti mare si sa iti sustii cu ambitie mai multe scopuri ambitioase.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate aparea o discutie in familie. Nu lasa asta sa te afecteze pentru ca configuratiile sunt pozitive pentru tine, in special pe orice intersectie cu autoritati, sefi, parinti, profesori, VIPuri, politia, institutii de stat. Oamenii sunt impresionati de viziunile tale pentru ca gandesti mare.

