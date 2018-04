Horoscop zilnic VINERI 6 aprilie 2018. Pentru cine sunt surprizele astăzi?

In aceste indeletniciri pe care le avem noi oamenii aici pe pamant, astrele au un cuvant important de spus si ne trimit influentele lor deloc de neglijat, de care este bine sa tinem cont.

Mercur este inca retrograd pana pe 14 aprilie iar Luna, preafrumoasa Luna, se afla in acest weekend in Capricorn, dandu-ne o portie de energie speciala si atipica ce ne serveste fiecaruia in parte in functie de zodie.

Cum se anunta ziua de Vineri in functie de zodia ta?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este posibil sa ti se para ca anumite lucruri nu se prefigureaza asa cum ti le doresti. Ti se pare ca ai facut investitii gresite in oameni, situatii iar beneficiile sunt prea mici. Cu toate acestea, astrele iti indica sa nu uiti ca viata este plina de intamplari neasteptate ce vin din alta zona decat cea zugravita de mintea noastra. Ramai deschis. Sunt sanse si sa intalnesti o veche cunostinta ce te va face foarte fericit.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti va fi dificil sa mentii aparentele astazi. Fii pregatit. Situatiile aparute iti vor scoate la lumina sentimentele adanci, adevarata ta natura. Daca cineva iti apare in cale si te confrunta, nu te vei lasa intins la pamant si nici nu vei uita sau ierta usor. Mentine-ti demnitatea totusi si nu lasa pe nimeni sa te hartuiasca si provoace. Mai tarziu in zi, vei iesi din aceasta stare si vei fi vesel tot restul zilei.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Sanatatea iti va fi prima preocupare a zilei. Drept rezultat, vei petrece mai mult timp facand miscare si gandindu-te ce sa consumi sanatos zilele acestea. Mai tarziu, poti vorbi cu cineva despre o idee de afaceri din care iti poate iesi un profit mare. Iti vei trata partenerul cu multa afectiune spre seara, spre incantarea acestuia.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.