Horoscopul părinţilor: Cum îţi îngrijeşti copilul în funcţie de zodie

Berbec

Parintii Berbec sunt ambitiosi, lideri si de multe ori actioneaza impulsiv. Acestia isi sprijina copiii in primul rand in procesul de invatare si ii ajuta in tot ceea ce fac. Fiti atenti si nu folositi prea multa strictete si disciplina, deoarece acestea pot avea un efect opus.

Taur

Taurii sunt foarte atasati de familie, astfel incat parintii Taur incearca sa creeze un mediu mai confortabil pentru copiii lor. Acestia sunt foarte sensibili si se asigura intotdeauna daca copiii sunt bine hraniti, imbracati si protejati. Se straduiesc sa asigure viitorul lor financiar si intotdeauna ii ajuta in situatii dificile.

Gemeni

Parintii Gemeni sunt buni comunicatori. De multe ori acestia se comporta intr-un mod copilaresc si actioneaza un pic confuzi in ceea ce priveste disciplina copiilor. In general acestia nu prea le ofera libertate copiilor si vor ca acestia sa fie bine educati.

Rac

Parintii Rac sunt foarte vigilenti si isi protejeaza mereu copiii. Acestia vor ca copiii lor sa aiba succes in viata si sa studieze in mod corespunzator. Desi sunt cateodata prea emotionali, in cele mai multe cazuri, le ofera sfaturi bune si valoroase copiilor.

