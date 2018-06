Horoscopul zilei 2 iunie 2018. Află cum începe weekendul pentru zodia ta

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Berbec

Te simti un pic obosit, parca fara un motiv anume. S-ar putea sa fie oboseala acumulata in ultima vreme sau pur si simplu tensiunea te oboseste. Incearca sa te relaxezi. Citeste, plimba-te, intalneste-te cu prietenii. Oricare dintre aceste variant ear trebui sa tea jute macar putin.

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Taur

Pari sa fii impotriva tuturor si e o atitudine care nu are cum sa te ajute. Daca ai ceva pe suflet, mai bine poarta o discutie deschisa cu ceilalti. Nu e constructiv sa fii tafnos, dara sa spui care este motivul pentru care ai un astfel de comportament. Insa, daca vrei sa fii copil, e decizia ta.

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Gemeni

Doar, doar cineva se va oferi sa te ajute si astfel sa termini proiectul la care lucrezi. Nu ar fi mai simplu sa ceri ajutorul? Cei din jur nu au de unde sa stie ce este in mintea ta. Daca ai nevoie de ajutor, cere-l pur si simplu. S-ar putea ca ceilalti sa fie incantati sa ti-l ofere.

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Rac

Unu si cu unu fac... trei. Nu prea iti ies calculele astazi si lucrul asta iti da planurile peste cap. Te bazai pe o suma mai mare de bani sau pe ajutorul mai multor oameni, insa, la un nou calcul, nici bani atat de multi cum credeai nu ai si nici suficiente ajutoare. Ai putea sa reface calculele si sa te adaptezi noii situatii.

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Leu

Sarcina unei persoane pe care o vei intalni azi te va duce cu gandul la marirea familiei. Parca ti-ar placea si tie sa ai un bebelus si ziua ti se va parea dintr-o data mai frumoasa. S-ar putea chiar sa fii tentat sa faci o lista cu argumentele pro si contra. Dar oare inspre ce se va inclina balanta?

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Fecioara

E o zi perfecta sa te simti indragostit. Nu conteaza care este obiectul dragostei tale. Indragostit de partener, de flori, de razele soarelui, de vreme. Cert e ca sentimentul de indragosteala te va face sa te simti mai bine decat in ultimele zile. Dragostea iti da aripi, nu-i asa?

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Balanta

Te gandesti sa pleci intr-o calatorie, insa e un plan care nu va fi pus in aplicare foarte curand. O excursie intr-o tara exotica, fascinanta, o vacanta de lux, pentru cre inca nu ai banii necesari. Totusi, e un vis care ramane undeva in mintea ta si nu dispare. O mica obsesie placuta, in care crezi cu tarie.

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Scorpion

S-ar putea sa intalnesti o persoana care iti dea de gandit. Fie iti aminteste de o experienta din trecut, fie vine cu o idee nastrusnica. Cert este ca iti va pune capul la contributie si va sadi involuntar in mintea ta o idee obsedanta. Nu e neaparat ceva rau sau de speriat. Pur si simplu e mai putin obisnuit.

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Sagetator

Nu prea ai chef sa intalnesti oameni noi sis a zambesti tuturor. Pur si simplu ai o zi in care vrei sa lenevesti, fara sa te gandesti daca faci sau nu o impresie buna. Sigur, avem nevoie si de astfel de zile, insa, daca aceasta intalnire e importanta pentru partener, poate ar trebui sa mergi.

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Capricorn

Iti descoperi un nou talent sau cel putin asa crezi. Asta pentru ca unul dintre apropiatii tai iti va taia rapid elanul. Nu e vorba neaparat de rautate, ci mai degraba de sinceritate. Chiar daca nu are intentia de a te face sa te simti prost se pare ca respingerea noului tau talent te va face sa te simti lezat.

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Varsator

O intalnire amoroasa ar putea sa nu se termine asa cum iti imaginai. Fie ca e doar o sans ape care te gandeai sa i-o dai unei persoane de care credeai ca nu te-ai putea indragosti, fie nu te asteptai ca si celalalt sa vrea mai mult de o simpla intalnire. Nu se stie niciodata unde se ascunde marea iubire.

Horoscopul zilei 2 iunie 2018 Pesti

O schimbare in cariera ar putea fi de bun augur, insa schimbarea nu inseamna neaparat un alt job. Ar putea insemna si schimbarea de titudini, perceptii, schimbarea departamentului sau a pozitiei in companie. Daca te gandesti sa renunti la ceea ce ai acum si sa cauti altceva ar trebui sa te gadesti de doua ori si sa analizezi atat avantajele, cat si riscurile.