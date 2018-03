Ianis Hagi, transfer-bombă la un club mare din Europa. Anunţ de ultimă oră făcut de Gică Hagi

Gică Hagi susţine că a făcut bine atunci când l-a răscupărat pe Ianis Hagi de la Fiorentina.

Gică Hagi, PĂCĂLIT de TURCI. "A fost un BLUF"

"Ianis a fost dorit de cinci echipe când a plecat de la Fiorentina. Două erau din campionatul Italiei, iar alte trei erau din campionate foarte puternice. Erau echipe foarte bune. Eu m-am gândit că îmi voi recupera banii în viitor, cred că am făcut o investiţie bună. Eu dau banii în 2-3 ani, iar în toată această perioadă, Ianis se va dezvolta foarte mult. Am investit banii în el, pentru că este un jucător de mare perspectivă. El avea nevoie doar să joace. Când am văzut cum se comporta directorul tehnic al Fiorentinei cu mine, directorul Fiorentinei, nu Fiorentina, atunci am luat decizia să-l iau înapoi. Ianis a cerut un singur lucru: vreau să joc!

Ianis are o inteligenţă în joc şi o personalitate ieşite din comun, de top. El s-a dezvoltat biologic. Luaţi poza mea de la 16-17 ani şi o să vedeţi că l-am făcut eu. Când a trecut vârsta, s-a făcut mai puternic. Când eu aveam 19-20 de ani, lumea îşi punea întrebări.

După 20 de ani, lumea nu-şi mai punea întrebări. Unii jucători se dezvoltă fizic mai târziu. De când a plecat de la noi şi s-a întors de la Fiorentina, Ianis a crescut 4 centimetri. Avea 1,80 metri, acum are 1,84" , a declarat Gică Hagi la Telekom Sport.