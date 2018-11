Suporterii au avut de ales din 16 goluri şi au decis că reuşita lui Ibrahimovici din minutul 77 al meciului cu Los Angeles FC este cea mai frumoasă. Atunci Ibrahimovici a înscris de la 36 de metri.

Apoi, atacantul suedez de 37 de ani a reuşit şi golul victoriei echipei Galaxy, scor 4-3.

22 goals & ten assists in 27 games—Zlatan took the league by storm.https://t.co/O52LCf2ErI