Ilie Năstase: Gigi Becali să se împrumute la Ion Ţiriac 37 milioane de euro. "Am spus o prostie"

Patronul FCSB stă cu sufletul la gură în procesul în care CSA Steaua cere despăgubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea ilegală a mărcii, în perioada 2003-2014. În cazul unui verdict nefavorabil, Gigi Becali a anunţat că bagă echipa în faliment, scrie telekomsport.ro.

Pus pe glume, Ilie Năstase a venit cu o altă soluţie. Primul număr 1 mondial din istorie spune că patronul FCSB ar putea apela la Ion Ţiriac - cel mai bogat român: "Nu ştiu, se împrumută la Ţiriac (n.r. râde). Am zis o prostie, am zis o prostie. Nu, are Gigi bani", a declarat Ilie Năstase.