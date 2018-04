Imagini cu crima comisă într-un local din Constanţa anul trecut. La crimă ar mai fi participat un bărbat VIDEO

Agresorul, sau, mai bine spuns "unul dintre agresori", Memet Bader, de 25 de ani, a fost trimis în judecată, miercuri, 25 aprilie, în stare de arest, pentru omor, scrie replicaonline.ro. Varianta oficială a anchetatorilor, cu privire la acest incident tragic, este că Memet Bader și Marian Diblă s-au luat la harță pe fondul unor nemulțumiri cu rădăcini mai vechi, întrucât cei doi ar mai fi avut unele conflicte în trecut. Numai că imaginile surprinse de camerele de supraveghere din local contrazic, într-un fel, varianta unui singur agresor, fapt confirmat și de soția defunctului, Andreea Lavinia Diblă, prezentă și ea în local în seara crimei. În afară de Memet Bader, în imagini mai apare încă un bărbat cu un cuțit în mână, destul de agitat, care pare că loveşte victima în încăierarea produsă. Acesta a fost identificat ca fiind Erduvan Ibram, cunoscut prin localitate sub porecla "Buș". Deși în imagini poate fi văzut cum lovește, având cuțitul în mână, el nu a fost audiat nici ca martor, nici ca suspect, iar acum este în libertate deplină. Mai mult decât atât, soția victimei ne-a declarat că nu se simte în siguranță și îi face rău gândul că acesta se află în libertate, în timp ce soțul ei este în pământ.

"Nu ne vine bine când îl vedem cum merge pe stradă liber și ne râde în nas. Nu ne-a zis nimic verbal, dar au fost unele chestii, după moartea soțului meu. Noi aveam poze cu Marian pe mașini, iar într-o zi am găsit pe mașină o savarină cu mai multe bomboane de colivă deasupra. Am găsit și cauciucurile tăiate. Nu pot spune exact cine și cum, pentru că nu am văzut concret, dar altcineva nu ar fi avut cine să râdă de durerea noastră. Dar însuși faptul că știm că și acest Erduvan Ibram este unul dintre cei care l-au omorât pe Marian, pentru că l-am văzut făcând asta, iar acum se plimbă liber, fără nici o problemă, ne face rău", a declarat, în exclusivitate pentru "Replica", Andreea Lavinia Diblă, soția lui Marian Diblă.

Cum s-a întâmplat totul

Referitor la motivul care a generat întregul conflict ni-l explică tot ea, dat fiind că se afla împreună cu soțul ei, în acea seară.

"Ei au ajuns în discotecă, iar totul a durat maxim jumătate de oră. Au fost lăutarii care au cântat la masa lor (a lui Memet Bader și a lui Erduvan Ibram, n.r.), apoi Marian, soțul meu, i-a chemat să cânte și la masa lui. De aici a pornit totul, întrucât ei (Memet Bader și Erduvan Ibram, n.r.) s-au ridicat și au venit la Marian, care era destul de pasiv, se poate vedea și în filmări. Au încercat să stea întâi de vorbă, iar proprietarul localului a încercat să aplaneze conflictul. Cel care a început totul a fost chiar Erduvan Ibram, care l-a împins pe Marian, care a căzut în mijloc, iar atunci au început să-l lovească cu cuțitele. Au fost două cuțite în seara aceea, le-am văzut personal. Unul la Memet Bader și unul la Erduvan Ibram. Când Marian s-a ridicat, Erduvan a venit să-l bată, Marian iar a căzut, s-a ridicat din nou, iar atunci a venit și Bader cu cuțitul", explică martora.

Toate aceste aspecte au fost explicate și anchetatorilor, care au concluzionat că doar Memet Bader l-ar fi agresat pe Marian Diblă, în ciuda a ceea ce se vede în filmări.

Probele cu imaginile video, refuzate

"În primă fază, când am dat declarații, procurorul a clasat dosarul în ceea ce-l privește pe Ibram, zis "Buș", pe motiv că nu sunt dovezi, asta deși noi aveam filmările de pe camerele video. Ar fi putut să se uite pe filmări și ar fi constatat că avem dreptate, dar dânsul nici nu a vrut să audă. S-a uitat pe câteva capturi făcute și atât, doar că acele capturi nu sunt foarte explicite", ne-a mai declarat femeia. Aceleași probe au fost refuzate chiar și în instanță, deși erau cât se poate de concludente și, prin natura lor, acesta eset scopul camerelor de supraveghere pe care orice unitate comercială, cât de mică ar fi, este obligată să dețină așa ceva.

"Avocata mea a propus, la ultimul termen din instanță, să depună la dosar și filmările în care se vede clar cine lovește cu cuțitul, dar ne-au amânat de două ori, apoi au respins această probă", a mai declarat Andreea Lavinia Diblă.

"Din probele administrate în cauză, mai ales din filmări, rezultă faptul că și o altă persoană, respectiv Erduvan Ibram, a participat la comiterea infracțiunii de omor, acesta fiind cel care a inițiat acțiunea de lovire, adică el a dat primul cu cuțitul. Procurorul de caz nici măcar nu l-a audiat pe acesta în nici o calitate", a pledat avpărătorul părții civile, în fața instanței.

Și, întra-devăr, în instanță, judecătorul a respins cererile și excepțiile invocate de partea civilă, prin avocat: "Solutia pe scurt: În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile invocate de persoanele vătămate Diblă Lavinia Andreea şi Diblă Antonia Maria, ca nefondate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 2458/P/2017 din 25.01.2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, privind pe inculpatul Memet Bader, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei faţă de inculpatul Memet Bader pentru săvârşirea infracţiunii de omor prev. de art. 188 alin. 1 Cod penal. Dispune trimiterea dosarului completului F9. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 25.04.2018", se arată în încheierea de ședință în cameră preliminară. Această decizie a fost atacată la Curtea de apel Constanța.

Dar au mai fost și unele vicii procedurale în acest dosar, în faza premergătoare trimiterii sale în instanță. Mai exact, în luna februarie a fost formulată și plângere împotriva ordonanței de clasare emisă de procuror prin rechizitoriu, iar până în prezent nu s-a dat nici un răspuns, în condițiile în care termenul legal este de 20 de zile.

Nu se știe exact când vor fi luate în considerare adevăratele probe, respectiv imaginile surprinse de camerele video, pentru a extinde ancheta și în cazul celui de-al doilea agresor, dar faptul că anchetatorii nu le iau iau în seamă, ridică semne de întrebare cu privire la utilitatea acestor camere și la obligativitatea agenților economici de a-și asigura unitățile cu sisteme de supraveghere. În acest moment, dintr-un grup de doi agresori și o victimă, unul este arestat, al doilea este la 2 metri în pământ, iar cel de-al treilea, cel care a provocat tot scandalul și chiar apare cu cuțitul în mână în timp ce lovește victima, se plimbă în libertate, fără nici o măsură preventivă, fără nici o calitate. În continuare vă prezentăm câteva imagini selectate din seara respectivă