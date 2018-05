Imagini şocante din centrul oraşului Kiev. Suporterii englezi, bătuţi de 20 de huligani ruşi VIDEO

Imediat după ce s-au cazat joi seara, suporterii lui Liverpool au ieşit în centrul oraşului pentru a servi masa, însă acolo au fost luaţi prin surprindere de un grup de fani ruşi, scrie telekomsport.ro. 20 de huligani mascaţi i-au atacat pe englezi, iar totul s-a încheiat până la intervenţia poliţiştilor. Din tot grupul de huligani, forţele de ordine au arestat doar doi atacatori.

"Eram la masă şi ne vedeam de treaba noastră. Nu am venit pentru aşa ceva. Am venit ca să vedem meciul. Suntem aici de patru ore şi am fost atacaţi. Ne-au atacat ca o haită de câini. A fost îngrozitor", a declarat unul dintre fanii englezi, Jason Frost, în vârstă de 50 de ani.

Marea finală a Ligii Campionilor se joacă sâmbătă, între Real Madrid şi Liverpool.