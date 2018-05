Inaugurarea Spitalului "Gomoiu". Firea: Este o investiţie de 48 milioane euro. Dăncilă: Am rămas impresionată de dotări şi de medici

Noul spital de Copii "Victor Gomoiu" a fost inaugurat luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţând că este vorba despre o investiţie de 48 de milioane de euro, dar şi că pe vechiul amplasament al acestei unităţi medicale Primăria Generală va demara construirea unui centru de excelenţă în oncologie pediatrică.



"Această construcţie a demarat în 2012, dar, din nefericire, din cauza unor probleme şi neînţelegeri, s-au sistat lucrările în anul 2014, astfel încât la preluarea mandatului a trebuit să reluăm aproape de la zero această clădire şi, de asemenea, ea să devină funcţională, în sensul dotării cu aparatură de ultimă generaţie. În total, investiţia este de 48 de milioane de euro. În acest moment sunt funcţionale toate secţiile care au fost mutate din spitalul vechi 'Victor Gomoiu' şi într-o perioadă foarte scurtă vor fi dotate şi secţiile care au fost construite în plus faţă de ceea ce avea ca dotare vechiul spital. Vor fi şi secţii noi şi pacienţii minori din Bucureşti şi din întreaga ţară vor putea să se trateze aici", a spus primarul general.



Ea a mai precizat că spitalul are 220 de paturi, iar schema de personal prevede peste 250 de angajaţi.



Firea a menţionat că în perspectivă vor fi scoase la concurs noi posturi de medici şi de asistenţi, pentru a acoperi şi necesarul secţiilor care urmează să fie înfiinţate.



"Pe vechiul amplasament al Spitalului 'Victor Gomoiu', cel construit acum aproape 90 de ani, Primăria Capitalei va demara construirea unui centru de excelenţă în oncologie pediatrică, precum şi alte câteva secţii deficitare. De asemenea, a unui minihotel pentru părinţii copiilor care vor fi operaţi şi trataţi, atât la 'Victor Gomoiu', cât şi la Centrul de excelenţă în oncologie pediatrică. Aparatura din acest spital, inclusiv din cele zece săli de operaţii, este de nivel european", a declarat edilul general.



Firea a adăugat că momentul este unul "extraordinar", la care credea, la un moment dat, că nu va mai participa, din cauza problemelor apărute.



"În momentul în care am preluat mandatul de primar general, acum doi ani, această clădire era mai mult o carcasă, lângă spitalul vechi de copii 'Victor Gomoiu', care a fost construit acum aproape 90 de ani", a spus Firea.

"Este o investiţie importantă, o investiţie de care se vor bucura toţi cei care au nevoie de un tratament performant şi de o îngrijire adecvată. Am vizitat spitalul şi am rămas impresionată atât de dotările din spital, dar şi de cadrele medicale, de toţi cei care lucrează aici şi care pun atâta suflet în a trata copiii şi în a folosi aparate de înaltă generaţie", a declarat şefa Guvernului, care a participat alături de primarul Capitalei, Gabriela Firea, şi de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la inaugurarea Spitalului de Copii "Victor Gomoiu".



Totodată, Viorica Dăncilă a felicitat-o pe Gabriela Firea pentru sufletul pe care l-a pus pentru realizarea acestui spital, precizând că şi la nivel naţional vor fi construite mai multe instituţii medicale.



"Sper ca să inaugurăm împreună cât mai multe spitale, cât mai multe obiective. Sunt convinsă că veţi duce la bun sfârşit şi Spitalul Metropolitan, iar noi, la nivel naţional, vom duce la bun sfârşit cele trei spitale regionale pe fonduri europene, dar şi cele cinci spitale regionale pe care (...) avem certitudinea că le vom realiza prin parteneriat public-privat şi, nu în ultimul rând, Spitalul Republican. Încă o dată felicitări, doamna primar, ştiu că aţi pus mult suflet (...) în realizarea acestui spital şi sunt convinsă că munca dumneavoastră este răsplătită acum. Mult succes!", a mai afirmat Dăncilă.