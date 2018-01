Influenţa calculatorului şi televizorului asupra copilului

In urma mai multor studii s-a constatat ca media are o serie de efecte nocive asupra copilului, afectandu-l din punct de vedere psihic.

Petrecand multe ore in fata televizorului sau calculatorului, copilul nu va mai avea parte de interactiune in aceeasi masura cu parintii, bunicii si alti copii de aceeasi varsta. Este esential pentru un copil, pentru a se dezvolta frumos si sanatos, sa socializeze, sa interactioneze si atentia lui sa se indrepte catre jocuri si jucarii caracteristice varstei, catre iesiri in aer liber si nu catre aparatele electronice.

De asemenea, privitul indelungat la televizor are efecte negative asupra vederii. Gandeste-te la faptul ca sensibilitatea ochilor copilului este mult mai mare la o asemenea varsta, el fiind in plina formare. Cercetarile medicale au demonstrat faptul ca privitul la televizor, in mod excesiv, poate cauza o serie de probleme de vedere, in special in cazul copiilor mici.

Petrecand o serie de ore in fata televizorului sau a calculatorului intervine si sedentarismul, fapt ce determina pe termen lung obezitatea. Inactivitatea efectiva, insotita de mancaruri sau diverse gustari, va determina cu siguranta aparitia kilogramelor in plus.

