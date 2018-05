Inna, primele declaraţii după cumplitul accident din Istanbul: Începusem să simt tot mai mare durerea

„În condiţiile în care nu mi s-a întâmplat asta în 10 ani de zile, asta îmi dă clar de înţeles că lucrurile nu erau tocmai ok. M-am uitat pe filmare, era instabilă scenă. Eu eram cea de-a doua care a căzut. Şi un dansator a căzut înaintea mea, doar că el a fost foarte atent şi nu i s-a întâmplat nimic. M-am speriat foarte tare, am realizat cât de gravă ar fi putut să fie situaţia, erau şi pietre, margine din beton. Am simţit că nu m-am lovit la cap. M-am sprijit în mâini şi mi-am dorit să continui show-ul pentru că veniseră o grămadă de oameni şi nu era vina lor.

Am făcut 25 de minute de show pansată, doar că la un moment dat începuseră să mi se dezmorţească rănile de la picioare şi începusem să simt tot mai mare durerea şi după 25 de minute a trebuit să mă opresc şi ne-am dus la spital. Am făcut radiografie, sunt în regulă, sunt doar zgârieturi şi lovituri. (...) Eu îmi doresc foarte tare să nu facem rău nimănui, e o întâmplare şi trebuie să avem din învăţat din asta", a declarat INNA pentru stirileprotv.ro.