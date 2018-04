INSCRIERE GRADINITA 2018: Sfaturi practice să-ţi pregăteşti copilul pentru grădiniţă

Sa o recunoastem, invatamantul s-a modificat, iar copiii sunt sub presiunea de a sti lucruri, inca inainte de a intra la gradinita/scoala etc. Indiferent daca este bine sau nu, acesta este sistemul in care traim. Aceste sfaturi practice va pot fi de ajutor in a va pregati copiii de intrarea la gradinita. Desi pare ca mai este mult timp pana atunci, este bine ca "antrenamentele" sa inceapa inca de pe acum. Nu va trebuie decat 15-20 de minute pe zi pentru asta.