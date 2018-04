Interlopul care a bătut o salvamontistă în statiunea Straja, petrecere cu femei dezbrăcate FOTO

Pe 6 februarie 2016, salvamontista Miruna Inel ajungea la spital dupa ce era batuta cu bestialitate intr-un bar din statiunea Straja de catre interlopul Sorin Palesica, scrie stirilekanald.ro. Imediat, Miruna a facut plangere la politie, iar Palesica a fost retinut pentru cercetari.

Surpriza, insa, tanara si-a retras plangerea in luna aprilie a aceluiasi an, asa ca cercetarea impotriva lui Palesica a incetat de la sine! In prezent, agresorul Mirunei s-a intors la viata lui vesela, fiind suprins zilele trecute, intr-un club de noapte, in compania mai multor femei sumar imbracate!