Ioana Tufaru, IN DOLIU! A fost gasit MORT în casă. "Relaţia dintre noi devenise mai strânsă"

Ioana Tufaru a povestit astazi la Teo Show cum a aflat de moartea socrului ei. Fiica Andei Calugareanu regreta ca fiul ei, Luca, nu a apucat sa petreaca mai mult timp cu bunicul lui.

"M-a cam bulversat moartea socrului meu. Relatia dintre noi devenise mai stransa. Avea o relatie frumoasa si cu fiul meu. Dar toti trecem prin asta.

In viata unui copil sunt foarte importanti bunicii. Era singurul bunic pe care il avea Luca. Mi-ar fi placut sa mai traiasca macar inca un an, pentru ca Luca sa il poata percepe.

Am primit un telefon si ni s-a spus ca a fost gasit mort in casa. Nu a raspuns la telefon. In prima zi nu ne-am panicat, se mai intampla sa nu ne raspunda. Se deplasa mai greu. De data asta nu s-a mai intamplat. Doua zile la rand. Ne-am dat seama ca ceva s-a intamplat.

Nu am organizat noi funeraliile", a spus Ioana Tufaru la Teo Show.