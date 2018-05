Iohannis, despre achitările Ponta-Şova şi Greblă: Nu pot să am în public nicio părere despre ce decizii ia sistemul de justiţie

"Nu pot să am în public nicio părere despre ce decizii ia sistemul de justiţie. Ştiţi foarte bine că eu am făcut două afirmaţii şi îmi face plăcere să le repet: am toată încrederea în justiţia din România şi sunt ferm convins că justiţia trebuie să fie şi trebuie să rămână independentă. Deci, în niciun caz nu voi accepta o imixtiune a politicului în actul de justiţie", a afirmat preşedintele Iohannis.

Întrebat dacă DNA a greşit undeva în acele cazuri, Klaus Iohannis a răspuns: "Aceasta este cu siguranţă o chestiune care va trebui analizată şi în interiorul DNA, dacă s-au făcut sau nu greşeli, nu pot să mă pronunţ eu asupra acestor chestiuni. Dacă se doreşte o discuţie la CSM, de asemenea se poate fiindcă CSM răspunde de independenţa justiţiei şi dacă este, atenţie, dacă este nevoie, acolo trebuie purtate aceste discuţii şi nu în zona politică".

În legătură cu faptul că atunci când DNA a început anchetarea lui Victor Ponta el i-a cerut demisia, preşedintele a fost întrebat dacă acum îi va cere scuze. "Nu", a venit răspunsul lui Klaus Iohannis.