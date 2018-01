Ionela Prodan, de urgenţă la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat

Ionela Prodan (70 de ani) are o siluetă de vis după ce a dat jos 25 de kilograme, dar fericirea ei a fost umbrită de un episod care i-a pus în pericol viaţa, scrie click.ro. Cântăreţei de muzică populară i s-a făcut rău şi a ajuns de urgenţă la spital, marţi seara, după ce a acuzat dureri acute în zona inimii. Fiica acesteia, impresara Anamaria Prodan şi-a dat seama imediat că nu e de glumit şi a dus-o pe mama ei la spital. În prezent, Ionela Prodan se simte bine, starea ei fiind stabilă. Cântăreaţa a rămas sub supraveghere medicală peste noapte şi medicii vor decide dacă mai trebuie urmărită în continuare în spital sau poate pleca acasă.

Anamaria Prodan a confirmat faptul că mama ei, Ionela Prodan, a ajuns, marţi seara, de urgenţă la spital, după ce a acuzat înţepături în zona inimii.

"E adevărat, a avut o problemă, dar nimic mai rău. A zis că o înţeapă inima şi m-am speriat. Prima dată am luat-o aşa în râs, apoi am realizat că vorbeşte serios şi atunci am dus-o la spital şi am aflat că, într-adevăr, are o problemă cu o valvă. Este OK, este în afara oricărui pericol, astăzi o să mă duc să o iau acasă. M-am speriat şi eu puţin, însă acum este bine şi aşa este de la o vârstă", a declarat Anamaria Prodan, potrivit Cancan.ro.

"Cunoscând problemele cardiace ale mamei sale, Anamaria şi-a dat seama la timp că trebuie să intervină un medic şi a fugit cu ea la spital. Medicii i-au facut investigaţi de specialitate şi i-au prescris un tratament. Va mai fi supusă şi altor controale şi în cazul în care sunt suspiciuni, cântăreaţa va mai rămâne o perioadă sub monitorizare atentă", au povestit surse din anturajul Anamariei Prodan.

Ionela Prodan a slăbit spectaculos în ultima perioadă şi a uimit pe toată lumea prin supleţea sa. Ea a dat jos 25 de kilograme şi acum cântăreşte doar 60 de kilograme.Fiica sa are grijă ca Ionela Prodan să fie fericită şi o ia cu ea în toate ţările în care călătoreşte.