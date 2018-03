Ionuţ Lupescu, OUT din cursa pentru şefia FRF. Decizie de ULTIMĂ ORĂ

Curtea de Apel București a admis, vineri, solicitarea federaţiei cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului pentru emiterea avizului pentru modificările aduse Statutului FRF, iar în aceste condiții Ionuț Lupescu nu ar putea candida la șefia forului!

Decizia nu este definitivă. Dacă MTS va face apel în termen de 15 zile, atunci cazul va continua să se judece în justiție, iar Ionuţ Lupescu ar putea candida. Cea mai complicată ar fi varianta în care acesta ar câștiga alegerile și ulterior modificările vor fi validate definitiv și irevocabil în instanță, caz în care victoria lui Ionuţ Lupescu ar fi anulată!

În articolul 50 se specifică faptul că un candidat poate participa la alegeri doar dacă a îndeplinit "un rol activ în cadrul fotbalului asociație (ca jucător sau ca oficial în cadrul FRF/LPF/AJF/AMFB sau structuri sportive) pentru cel puțin doi ani în ultimii cinci ani anteriori datei la care este propus ca și candidat. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe proprie răspundere, legalizată la notar".

"În primul rând, este o traducere din statutul FIFA. Am racordat statutul FRF la statutul FIFA. Articolul se prevedere ca in 2 din ultimii 5 ani sa fi indeplinit un rol in fotbalul asociatie. Sa fi fost arbitru, oficial sau fotbalist, observator in cardul FRF, LPF, AJF si AMFB. Articolul acopera o zona foarte larga. Da, daca Mircea Sandu ar fi adoptat aceasta regula, nu as fi putut candida si face aceste reforme. Dar m-as fi implicat in fotbal. Marica si Chivu pot candida. Situatia lor este acoperita. Nu stiu situatia lui Lupescu, dar UEFA nu intra in categoriile acoperite de acest articol", a declarat Răzvan Burleanu.

Ionuţ Lupescu a activat în ultimii şase ani la UEFA.