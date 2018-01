Irina Begu, în semifinalele turneului de la Shenzhen. Poate juca pentru finală cu Simona Halep

Irina Begu, locul 43 WTA, a câştigat disputa împotriva jucătoarei Timea Babos, locul 55 mondial, cu scorul de 7-5, 7-5, după aproape două ore de joc, în sferturile turneului de la Shenzhen, dotat cu premii în valoare de 750.000 dolari. Învingătoarea se va duela în semifinale cu câştigătoarea dintre Simona Halep şi Aryna Sabalenka.

SIMONA HALEP - ARYNA SABALEKNA LIVE VIDEO ONLINE 2018. DIGI SPORT STREAMING ONLINE HALEP - SABALENKA

"A fost un meci foarte dificil. Mă ştiu foarte bine cu Timea, a fost mereu dificil când am întâlnit-o. Sunt foarte fericită că am reuşit să gestionez setul secund şi să câştig meciul. E primul turneu al anului, nu este niciodată uşor. Ai nevoie de ritm, de meciuri în picioare şi sunt atât de bucuroasă că am ajuns în semifinale", a spus Irina Begu după meci.

În urma rezultatelor de la Shenzhen, Irina Begu si-a asigurat un salt de trei locuri in clasamentul WTA, pana pe locul 40, şi cu un cec în valoare de 43.663 USD.