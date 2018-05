Irlandezii au câştigat referendumul: 66 la sută dintre ei vor permite legalizarea avortului

Irlandezii au votat pentru abrogarea amendamentului constituţional care oferea acelaşi drept la viaţă fetusului precum cel al mamei cu 1.429.981 de voturi favorabile, în timp ce 723.632 de cetăţeni s-au împotrivit. Rezultatul indică o majoritate clară: 66,4% pentru faţă de 33,6% împotrivă. Guvernul va legaliza avortul în primele 12 săptămâni ale sarcinii.



Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a salutat rezultatele şi a promis că noile legi privind avortul vor fi gata de implementare până la sfârşitul anului. Varadkar a descris votul ca fiind „punctul culminant al unei revoluţii tacite în Irlanda”.



Orla O’Connor, co-directorul campaniei pentru liberalizarea avortului Together for Yes a declarat că „este o zi monumentală pentru femeile din Irlanda” numind rezultatele „o respingere a Irlandei care tratează femeile ca cetăţeni de rangul doi”.



Donegal este singura circumscripţie electorală care a oferit câştig de cauză taberei pro-viaţă, acolo unde 51,87% s-au împotrivit modificării Constituţiei.



Irlanda a avut până în prezent una dintre cele mai restrictive legislaţii privind avortul, acesta fiind interzis chiar şi în cazurile de viol sau incest. Abia în 2013 s-a modificat legea pentru a permite procedura de avort în cazul în care viaţa mamei este pusă în pericol, după ce o femeie a murit din cauza faptului că medicii au refuzat să îi facă avort.



Victoria pentru liberalizarea avortului înseamnă că singura regiune din Marea Britanie în care avortul rămâne interzis este Irlanda de Nord.

Atât Amnesty International cât şi liderul liberal-democrat Vince Cable au cerut ca interzicerea avortului să fie eliminată în Irlanda de Nord. Managerul de campanie al Amnesty International, Grainne Teggart, a declarat că femeile din Irlanda de Nord sunt „persecutate de o interzicere a avortului din era reginei Victoria”.