Jose Mourinho îl arată cu degetul şi şochează pe totă lumea: El e cel mai prost antrenor din istoria Premier League

Disputa a început după ce Frank De Boer, comentator la postul BT Sport, a criticat faptul că Mourinho îl foloseşte insuficient pe Rashford, 20 de ani, după ce jucătorul a fost decisiv, cu două goluri marcate, în derbiul cu Liverpool, scor 2-1.



"E păcat că antrenor este Mourinho, deoarece Rashford este un jucător englez căruia vrei să-i acorzi timp. Dar Mourinho nu e aşa, el vrea rezultate. Dacă nu joacă bine unul sau două meciuri, îl scoate din echipă. Este foarte tânăr, are nevoie de meciuri, este foarte talentat. Vrei să vezi acest jucător în fiecare săptămână", a declarat Frank De Boer.



Jose Mourinho a luat foc după aceste afirmaţii. "Am citit ceva, nişte declaraţii ale celui mai prost manager din istoria Premier League - Frank de Boer. Care a spus că nu e bine pentru Marcus Rashford să aibă un antrenor ca mine, pentru că pentru mine cel mai important este să câştig. Dacă era antrenat de Frank ar fi pierdut, pentru că a pierdut toate meciurile. Încerc să-i ofer tot ce e mai bun puştiului. Trebuie să fiu corect şi să dau credit oamenilor de la academie pentru formarea lui, lui Louis van Gaal (n.r. - predecesorul său la United), care este responsabil pentru debutul lui. Dacă te uiţi la numere şi la câte meciuri a jucat cu mine sezonul trecut şi acesta, aş spune că este în Top 5 jucători cu cele mai multe partide în două sezoane", a răspuns portughezul.



Jose Mourinho face referire la faptul că Frank de Boer a antrenat ultima dată pe Crystal Palace, fiind demis după cinci meciuri, patru pierdute în Premier League şi unul câştigat în Cupa Ligii.

