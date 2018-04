Jurnaliştii din Ungaria dau totul pe faţă. Ei au fost cei care i-au asigurat lui Viktor Orban victoria în alegeri

Orban şi partidul său, Fidesz, au câştigat majoritatea în parlamentul ungar, pentru a treia oară consecutiv, după o campanie concentrată pe politica anti-migranţi. Monitoarele internaţionale au reclamat ulterior retorica xenofobă, menită să intimideze, precizând că televiziunea publică „a favorizat în mod evident coaliţia aflată la putere, nerespectând standardele internaţionale”, potrivit news.ro



Reporteri ai ziarului The Guardian au vorbit cu angajaţi ai Televiziunii Maghiare (MTVA) pentru a afla cum posturile acestei reţele au difuzat mesajele guvernului şi uneori chiar informaţii false, cu scopul de a câştiga telespectatori de partea mesajului împotriva imigrării al prim-ministrului.



Jurnaliştii au povestit cum reţeaua s-a concentrat pe poveşti negative despre refugiaţi şi migranţi, corelându-le pe acestea cu infracţiuni şi terorism. Chiar în ajunul votului, postul de televiziune M1 a difuzat ştirea potrivit căreia o dubă a intrat într-o mulţime în Münster, Germania, drept un atac terorist islamic. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva, nici la MTVA. Era pur şi simplu o minciună”, a spus unul dintre jurnaliştii angajaţi la Televiziunea Maghiară, care a cerut să nu îi fie dezvăluit numele.



Mesajul guvernului potrivit căruia milioane de migranţi periculoşi aşteaptă să intre în Ungaria a fost răspândit în programele MTVA şi prin mii de panouri instalate pe teritoriul ţării, informează news.ro



Miliardarul originar din Ungaria George Soros, care a investit miliarde de dolari pentru promovarea societăţii civile în centrul şi estul Euopei, este prezentat ca parte a unui complot între Bruxelles şi opoziţia politică pentru a distruge Ungaria şi a permite accesul străinilor. „Cred că a fost creată o atmosferă de teamă. Reflexe ale lui Pavlov au fost create pentru cuvinte precum pericol, terorism, migranţi, opoziţie, Soros şi Bruxelles”, a spus jurnalistul angajat la MTVA.



Programele de ştiri au inclus adesea imagini de arhivă din 2015, cu migranţi plimbându-se prin Budapesta, conflicte între refugiaţi şi poliţie la graniţa dintre Ungaria şi Serbia sau atacuri teroriste din Europa. „Toleranţa este criticată constant, în timp ce sentimentul anti-migranţi este prezentat drept singura opinie validă”, a mai spus jurnalistul.

Citeşte şi Viktor Orban nu primeşte migranţi. O mişcare greşită, şi Budapesta, unul dintre cele mai sigure oraşe din lume, ar fi de nerecunoscut



Jurnaliştii sunt de părere că mesajele anti-migranţi vin adesea direc de la guvern. Persoane care lucrează la materiale de presă în care este implicat direct Orban primesc o listă de cuvinte cheie pe care să le folosească. „Uneori, editorul intra în birou, cu telefonul mobil la ureche, şi ne dicta o întreagă ştire, cuvânt cu cuvânt. Noi nu ştim cine era de partea cealaltă a telefonului mobil”, a spus un alt jurnalist, potrivit news.ro



Documente care au fost trimise din greşeală la tineri angajaţi MTVA şi consultate de The Guardian par să confirme o implicare directă a guvernului. Indicaţiile editoriale făcute de biroul prim-ministrului sunt date jurnaliştilor pentru a realiza materiale împotriva cetăţenilor ungari care critică guvernul. Între aceşti cetăţeni s-au aflat activistul Márton Gulyás, un profesor universitar, dar şi Soros.



Întrebat despre aceste directive editoriale ale guvernului, un purtător de cuvânt al lui Orban a spus că guvernul nu răspunde la astfel de solicitări, neavând control asupra mass media. MTVA nu a răspuns la solicitarea The Guardian de a oferi un punct de vedere. Conglomeratul media de stat are un buget anual de aproximativ 80 de miliarde de forinţi.



De-a lungul ultimilor opt ani, guvernul a consolidat controlul asupra presei tipărite şi reţelelor TV şi de radio din Ungaria, multe instituţii de media fiind cumpărate de personalităţi care au legătură cu guvernul. Origo.hu, un site de ştiri popular, s-a numărat printre acestea, trecând de la a fi subsidiar al Deutsche Telekom la a fi deţinut de fiul guvernatorului băncii naţionale a Ungariei, informează news.ro.



Între timp, instituţiile de media susţinătoare ale guvernului ignoră scandaluri de corupţie majore care au izbucnit înainte de alegeri, în care sunt implicate personalităţi importante din Fidesz. Există îngrijorări potrivit cărora guvernul ar putea încerca să suprime puţinele instituţii de media care îl critică. Ultima ediţie a cotidianului Magyar Nemzet, unul dintre puţinele care au publicat articole critice la adresa guvernului înainte de alegeri, a apărut miercuri. Proprietarul ziarului, un om de afaceri care a intrat în conflict cu Orban, a decis să nu îl mai finanţeze.