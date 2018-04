Juventus Bucureşti, comportament mizerabil la adresa oaspeţilor de la Sepsi. Înjurături şi cuvinte rasiste de la staţia de amplificare

Prezent în studioul Telekom Sport, Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, a comentat subiectul: "Comisiile trebuie sesizate de observatorul partidei. Este dezugstător dacă lucrurile stau aşa. E dezgustător că mai există astfel de oameni". Melodia în cauză poate fi ascultată AICI (atenţie, este folosit un limbaj obscen!).

Directorul executiv al clubului Juventus Bucureşti, Paul Terteleac, s-a apărat spunând că nu a auzit nimic şi că probabil a fost o neînţelegere. "Am fost sesizat de observatorul jocului că ar fi fost o melodie pe stick-ul pe care crainicul pune melodiile înainte de joc, care ar fi fost - eu nu am auzit melodia, nici nu ştiu despre ce e vorba - cu cuvinte grosolane, injurioase. Am vorbit şi cu Jandarmeria, am vorbit şi cu domnul Stătescu, le-am explicat că a fost o neînţelegere, probabil din cauza faptului că nu era stick-ul care trebuia pus înaintea jocului şi asta a fost. Am înţeles că s-a auzit foarte urât. Cert e că nu ne-am purtat grosolan, cum au fost cuvintele acestei melodii, cu oaspeţii noştri. Am fost o gazdă bună, zic eu, şi putem să-i şi întrebăm pe ei. Ne-am comportat civilizat. Din ce am înţeles, sunt cuvinte care nu îşi au rostul şi au deranjat pe toată lumea...

A fost clar o greşeală. Crainicul este la al doilea joc pentru echipa noastră, pe care îl organizăm aici, la Voluntari. El a pus un stick, acum să luăm fiecare melodie să vedem ce conţine stick-ul, vă daţi seama că nu am făcut lucrul ăsta, dar probabil o să-l facem. Probabil, o să fie o penalitate, o să fim chemaţi la comisii, orice e posibil. Nu a fost absolut niciun fel de intenţie să nu-i primim omeneşte pe oameni, să avem ceva cu ei. Nu avem absolut nimic", a declarat Terteleac, la microfonul mai multor televiziuni.

Juventus Bucureşti joacă meciurile de pe teren propriu pe arena echipei FC Voluntari, deoarece stadionul propriu nu este omologat.

Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, luni, la Voluntari, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Juventus Bucureşti, în ultimul meci al etapei a IV-a a play-out-ului Ligii I. Au marcat Simonovski '53 şi Tandia 90+3 (p).