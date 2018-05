Kelemen Hunor: Procedura de infringement este gravă pentru România

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că procedura de infringement declanşată de Comisia Europeană este "gravă" pentru România şi că vina aparţine tuturor celor din cauza cărora n-a fost implementată până acum Directiva UE privind prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale.



"Comisia are dreptate sută la sută. Era de aşteptat că se va întâmpla acest lucru. Noi spunem de doi ani, trei ani; prima iniţiativă a noastră în acest sens am avut-o în 2015, era guvernul tehnocrat Cioloş. Atunci, am avut o iniţiativă prin care noi am propus, înainte de alegeri, preluarea directivei şi implementarea directivei. Apoi am mai avut una în 2017, după alegeri, dar toată lumea spunea că nu trebuie, că mai aşteptăm. Din acest punct de vedere, eu cred că toţi cei care n-au fost de acord în această perioadă de doi-trei ani au o vină, indiferent că acum sunt în parlament sau nu mai sunt sau au fost la guvernare şi nu mai sunt sau sunt acum la guvernare sau vor fi. Toţi au o vină, fiindcă, din diferite motive, nu au fost de acord să voteze ceea ce noi am propus - preluarea directivei", a spus preşedintele UDMR.

Comisia Europeană a declanşat o procedură de infringement împotriva României pentru nerespectarea Directivei europene 343/2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, conform site-ului executivului comunitar.



Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la un proces echitabil sunt consacrate în articolele 47 şi 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), articolul 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP) şi articolul 11 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.