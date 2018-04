Iohannis a sunat-o pe Dăncilă pentru a lămuri situaţia ambasadei din Israel. "Eram la Simfonia Lalelor, nu aveam telefonul la mine"

UPDATE Premierul Viorica Dăncilă a confirmat că a fost sunată de preşedintele Iohannis, dar că nu a răspuns imediat, ci a sunat înapoi.

"Eram la Simfonia Lalelor, nu aveam telefonul la mine", a declarat vineri Viorică Dăncilă, precizând că a sunat înapoi.

Premierul a confirmat adoptarea unui memorandum privind ambasada României din Israel în şedinţa de guvern de miercuri, însă nu a dat amănunte, documentul fiind clasificat.

"Preşedintele a sunat-o pe doamna premier, însă aceasta nu a răspuns. Nici nu a răspuns, nici nu a sunat înapoi", au declarat sursele citate.

Vineri, premierul Viorica Dăncilă a participat la deschiderea celei de-a 41-a ediții a Expoziției internaționale „Simfonia Lalelelor" de la Pitești. Ea a fost întâmpinată de copii şi care alegorice încărcate cu flori.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, susţine că nu a fost informat sau consultat cu privire la intenţia Guvernului României de lansare a procesului de relocare a Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

”Preşedintele României nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu acest demers (intenţia Guvernului României de lansare a procesului de relocare a Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim - n.r.). Administraţia Prezidenţială subliniază că această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare. Un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecinţele şi implicaţiile politice externe ale acestuia”, se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

Liviu Dragnea a anunţat joi seară că Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar acest gest are “o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, deoarece România este al doilea stat după SUA care face acest lucru.

"Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentreu mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, a spus Liviu Dragnea.