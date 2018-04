Klaus Iohannis, scuze publice faţă de comunităţile evreieşti: Nu am vrut să jignesc. Dacă cineva s-a simţit ofensat, îmi cer scuze

"Nu ştiu pe ce se bazează aceste critici, în afirmatia mea nu am folosit noţiuni peiorative, dar dacă cineva s-a simţit ofensat, îmi cer scuze faţă de aceştia, iar declaratia nu a fost o declaraţie, ci o întrebare retorică şi cât am spus, atât am vrut să spun (...) În niciun caz întrebarea nu a fost cu iz de a jigni comunităţile evreieşti sau statul Israel. Intrebarea mi-am pus-o pentru că o persoană din România s-a dus în acea ţară nu ştim de ce, se întâlneşte nu ştim cu cine şi nu ştim ce înţelegeri vor face", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la Bacău.

Şeful statului l-a criticat şi pe Liviu Dragnea că a comentat situaţia ambasadei din Israel.

"Tocmai de aceea vizita acelui personaj nu a fost mediatizată deloc, mi-am pus şi eu ca şi alţi politicieni întrebarea ce înţelegeri ar putea să facă. Întrebarea retorică nu era cu iz de a jigni", a mai spus Iohannis.

Scuzele preşedintelui vin după ce cu puţin timp înainte a declarat, referitor la Liviu Dragnea, că "cine ştie ce înţelegeri secrete face cu evreii".

"Această vizită pe care o fac premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor în Israel are câteva ciudăţenii. Una dintre ele este că nu au venit la discuţii. Nu a plecat doamna premier cu niciun fel de mandat. A vorbit strict în numele Guvernului", a declarat Klaus Iohannis.

Iohannis, despre vizita în Israel: Premierul Dăncilă a plecat fără mandat. Cine ştie ce înţelegeri secrete face Dragnea cu evreii

Anterior, Viorica Dăncilă a anunţat că a purtat discuţii cu Benjamin Netanyahu despre relocarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

"În ceea ce priveşte vizita preşedintele Camerei, mai mare secret. S-a aflat că a plecat acolo după ce a ajuns acolo. (...)Cine ştie ce înţelegeri secrete face domnul Dragnea cu evreii?! (...) Îmi imaginez că domnul Dragnea a vorbit în faţa oglinzii şi s-a consultat", a mai spus Klaus Iohannis.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, s-a aflat şi joi într-o vizită oficială în Irael, la invitaţia premierului Benjamin Netanyahu, în aceeaşi perioadă aflându-se în vizită şi prim-ministrul Viorică Dăncilă.