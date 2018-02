Laura Cosoi, imagini noi cu burtica. Vezi cum arată actriţa în luna 5 de sarcină şi ce spune despre copil

Laura Cosoi, 35 de ani, este însărcinată în 5 luni şi se pare că va avea o fetiţă. Vedeta va fi pentru prima dată mămică, alături de soţul său, Cosmin Curticăpean, în vârstă de 40 de ani, alături de care şi-a găsit liniştea şi fericirea.

Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde a publicat o fotografie pe Facebook, iar în dreptul fotografiei a făcut un anunț despre copilul pe care-l poartă în pântece, mărturisind că este perfect.

„Azi, la clinică, am văzut-o pe micuța noastră. Este perfectă!", a scris actrița pe Facebook.

Laura a mărturisit recent că de când a aflat că este gravidă viața ei s-a schimbat mult, însă nu este atât de speriată de cum i-au spus prietenele ei că va fi. Are grijă de corpul ei, însă nu exagerează cu restricțiile.

"De când am aflat că aştept un bebeluş, am tot primit îndemnul de a o «lăsa mai moale». Mi se tot spune că nu mai pot continua cu un stil de viaţă atât de alert, pentru că trebuie să am grijă de copil. Bineînţeles, sunt conştientă că acum corpul meu are nevoie de şi mai multă atenţie, însă eu simt că fetiţa mea se bucură de modul în care-mi duc eu viaţă. Sunt convinsă că va fi o fire extrem de sociabilă, fără astâmpăr, căreia îi va plăcea să trăiască intens! E adevărat că programul meu a fost foarte încărcat în ultima vreme, pentru că am avut multe repetiţii la teatru şi am fost mai mereu pe drumuri. Asta este ceea ce observă lumea", a scris Laura pe blogul personal.