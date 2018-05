Laura Cosoi, în costum de baie în luna 8 de sarcină. Vezi cât de mult i-a crescut burta

Laura Cosoi, 35 de ani, este însărcinată în 8 luni cu o fetiţă. Vedeta va fi pentru prima dată mămică, alături de soţul său, Cosmin Curticăpean, în vârstă de 40 de ani, alături de care şi-a găsit liniştea şi fericirea.

"Nu imi vine sa cred ca deja sunt in al treilea trimestru de sarcina si in curand o sa-mi imbratisez fetita. Cred ca perioada asta este cea mai frumoasa si plina de insemnatate din viata mea, din viata noastra! Fetita se dezvolta foarte frumos, este super activa si draguta, vorba doctoritei Ioana Dragan, care are grija de noi", a scris Laura Cosoi pe pagina de Facebook.