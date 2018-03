Laura Cosoi, superbă în luna a 6-a de sarcină. Ziua Mamei, copleşitoare: M-a invadat un val de emoţie care mi-a adus lacrimi în ochi

Laura Cosoi, 35 de ani, este însărcinată în 6 luni şi se pare că va avea o fetiţă. Vedeta va fi pentru prima dată mămică, alături de soţul său, Cosmin Curticăpean, în vârstă de 40 de ani, alături de care şi-a găsit liniştea şi fericirea.

Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde a publicat mai multe imagini.

Ziua Mamei a fost o zi încărcată de emoţie pentru actriţă. Laura Cosoi mărturiseşte că i-au trecut prin cap flash-uri cu fiica ei, peste ani, daruindu-i desene simpatice, de 8 Martie.

"Zilele acestea, de inceput de martie, au fost pentru mine altfel decat in toti anii de pana acum. Am iubit intotdeauna sarbatoarea Martisorului, cu adierea ei de primavara, chiar daca anul acesta a fost iarna „cu dinti"! Si la fel, am asteptat cu emotie Ziua Femeii, care pentru mine este mai mult Ziua Mamei, ziua pe care o pregatesc indelung, gandindu-ma ce bucurie si surpriza sa-i fac mamei mele, cum sa-i multumesc si sa-i arat cat de mult o iubesc.

Iti spuneam ca anul acesta am trait zilele de inceput de martie altfel, cu o emotie noua, pentru ca fetita mea a schimbat totul. Voi fi la randul meu mama, lucrurile vor urma un alt curs, in primul rand pentru mine si Cosmin, dar si pentru cei din jur. Iata, mama mea va deveni bunica.:)

Incerc sa fiu foarte disciplinată in perioada sarcinii, sa iau lucrurile pas cu pas, insa in aceste zile a fost mai greu decat de obicei sa imi stapanesc imaginatia. Imi trecea prin cap gandul ca „ce bine ca voi avea fetita, va purta si ea martisoare". Iar de Ziua Mamei oare cum va fi? Mi-am amintit ce a insemnat 8 martie pana acum pentru mine. Cum am incercat sa ii arat mamei dragostea pe care i-o port in cele mai diverse moduri, nu numai daruindu-i o floare sau orice altceva, ci si avand grija de sanatatea ei, ducand-o la un control. Asta pentru ca preventia mi se pare foarte importanta.

Mi-au trecut prin cap flash-uri cu fiica mea, peste ani, daruindu-mi desene simpatice, de 8 Martie, asa cum faceam eu cu mama sau luandu-ma de mână si ducandu-ma la doctor in timp ce imi explica cat de important este pentru ea sa ma stie sanatoasa – asa cum am procedat si eu cu mama mea. La gandul acesta m-a invadat un val de emotie care mi-a adus lacrimi in ochi. Mi se pare coplesitor!", a scris Laura Cosoi pe blogul ei.

Laura Cosoi va deveni mamă de fetiță peste aproape trei luni.