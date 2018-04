Mailul prin care Laura Codruţa Kovesi îşi ameninţa subordonaţii, confirmat oficial de Inspecţia Judiciară

În plenul CSM de joi s-a decis admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulate de către procurorii DNA Mihaiela Iorga şi Doru Ţuluş, după ce aceştia ar fi primit citaţii în dosarul deschis în urma apariţiilor cu Codruţa Kovesi, în care li se cerea testul poligraf.

"Prin corespondenta de tip email transmisa in seara de 20 iunie 2017 de pe adresa de email de serviciu a procurorului sef al DNA, pe adresele de email ale procurorilor din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, a adoptat o atitudine nedemna, folosind la adresa procurorilor din cadrul Sectiei cuvinte si expresii cu un continut vadit denigrator, insultator si defaimator, respectiv "lasi", "barfitori", "infractori", facand cunoscut faptul ca "exista deja un cerc de suspecti", cu referire la dosarul penal nr. 246/P/2017, incalcand astfel obligatia de rezerva si normale de conduita atasate profesiei de magistrat, prezentate pe larg in expozitivul prezentei rezolutii. Consecinta acestei incalcari o reprezinta lezarea grava a onoarei, reputatiei profesionale si imaginii procurorilor destinatari ai emailului, precum si afectarea imaginii si credibilitatii institutiei DNA in general, prin propagarea ideii in constiinta publica potrivit careia in cadrul acestei Directii, modul de relationare si adresare intre conducere si procurori se desfasoara de o asemenea maniera, incompatibila cu regulile care guverneaza statutul magistratilor", se precizează în raportul Inspecţiei Judiciare, prezentat în exclusivitate de România TV joi seară, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu.

Laura Codruţa Kovesi a negat, la acea vreme, existenţa mailului: "Acel mail nu exista, au aparut niste copii. Nu am trimis nici mailuri nici scrisori colegilor mei prin care sa-i fi denigrat".