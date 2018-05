Liviu Dragnea, despre maşina cu care a fost la mare: Maşina este a fiului meu. Maşina mea a fost accidentată grav, cu Irina la volan

"Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâţi, vai de mama lor, mă iertaţi că vorbesc aşa. Am văzut şi o domnişoară care umblă liberă prin Teleorman, care a făcut o mare analiză şi o mare investigaţie. Maşina nu e a firmei unde este acţionar fiul meu, este a lui personală. Maşina mea a fost accidentată grav acum o perioadă, cu Irina, mulţumesc lui Dunezeu că a scăpat şi a fost avariată grav, este acum reparată, este încă în service. Este vorba despre maşina pe care o am în declaraţia de avere, BMW X5, pe care am moştenit-o de la fratele meu. În ceea ce priveşte ITP-ul - am înţeles că nu e - fiul meu să primească amendă, să se înveţe minte. L-am rugat să-mi împrumute maşina, mi-a împrumutat-o, îi mulţumesc foarte mult, şi eu i-am împrumutat când el încă nu avea maşină, m-am dus la mare şi am venit", a spus Liviu Dragnea, citat de News.ro.

El a mai susţinut că s-a chinut să plătească taxa de pod de la Feteşti, iar când a văzut că nu poate, l-a sunat pe Ştefan Ioniţă, directorul CNAIR, pentru a-i spune despre problemă.

"M-am chinut să dau SMS-ul ăla ca să plătim (taxa de pod de la Feteşti – n.r.), l-am sunat pe domnul Ioniţă de la companie (de drumuri – n.r.) - Domnule, suntem şi noi aici, pe autostradă, şi vrem să plătim, nu vreţi să luaţi banii. Mi-a spus că verifică, nu ştia, mă aşteptam să ştie, dar sigur că era şi el undeva (în vacanţă – n.r.), că se auzeau nişte păsărele în telefon. M-a sunat ulterior şi mi-a spus că este o problemă la compania de telefonie (…) dar ce facem noi, cei care vrem să plătim? Mi-a dat răspunsul (…) că puteţi plăti şi mâine. Dar domnule, cei care au trecut ieri şi au zis că plătesc azi, ce fac? Preferăm să lăsăm nişte oameni să plătească o amendă neavând nicio vină sau vă reglaţi voi problema între voi, între STS şi operatorul de telefonie. Nu e nici treaba mea, nici a celorlalţi participanţi la trafic să vadă unde este problema", a relatat Liviu Dragnea.

Conform G4media.ro, Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, a cumpărat automobilul în 2016 de la dealerul BMW Proleasing Motors Ploieşti, contra sumei de circa 130.000. Maşina este un BMW 740, an de fabricaţie 2015, motor 3000 centimetri cubi, 320 cai putere.

De asemenea, Recorder.ro a relatat că, potrivit seriei de şasiu înscrise pe bon, maşina condusă de Liviu Dragnea are Inspecţia Tehnică Periodică expirată, după cum indică baza de date a Registrului Auto Român.