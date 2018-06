Liviu Pop, către primarul PSD din Cavnic: Latră azi şi linge mâine. Dacă ai demnitate, demisionezi

"Dacă ai demnitate, demisionezi când nu ești mulțumit. Demisionezi de la un loc de muncă nesatisfăcător și cauți altceva sau chiar încerci o reconversie profesională, demisionezi dintr-un partid care simți că nu te reprezintă și ești liber să mergi spre altă formațiune sau, dacă ești cu adevărat extrem de stăpân pe tine, rămâi independent și îți joci singur cărțile.

Dacă nu te înțelegi cu soțul/ soția, ai varianta de a divorța și a încerca să-ți refaci viața în altă parte. Când nu alegi însă această variantă, care este corectă și acceptată unanim de toți oamenii normali, latri pe la colțuri, te dai în spectacol și te plângi de cât de greu îți este, așteptând și sperând ca celălalt să decidă în locul tău. Și adeseori asta funcționează, însă care este impresia care rămâne în urmă?

Vladimir Petruț, primarul de Cavnic, ales cu sigla PSD în spate la alegerile locale din 2016, latră azi și linge mâine, azi se dezice de PSD și mâine se răzgândește... și în tot acest timp poartă diverse negocieri așteptând să vadă cine oferă mai mult. Cred că este inutil să spunem cine procedează în acest fel.

Un bărbat cu demnitate, în cazul unei neînțelegeri cu partenera de viață, nu o bate, nu o jignește, nu o ponegrește la toți cunoscuții ci, pur și simplu divorțează. Iar soția care nu a corespuns cerințelor devine fosta soție, revenind și la numele pe care l-a avut anterior căsătoriei. Vladimir Petruț se simte pe val, pentru că o mână de susținători #rezist îl aplaudă, în timp ce alții, care speră să ajungă mai sus decât ar putea ajunge, spun că îl vor face candidat. Candidat la ce? Candidat unde?

Am învățat că e mult mai simplu să ataci decât să construiești, e mult mai ușor să acuzi un program gândit de alții decât să gândești tu propriul program. Oameni ca Vladimir Petruț nici măcar nu merită atenția noastră, pentru că a dovedit încă o dată că nu îi pasă de căvnicari și nu are niciun respect pentru cei care i-au întins o mână, singurul lucru de care pare să-i pese este propria lui imagine. O imagine despre care nici măcar nu merită să vorbesc....", a scris Liviu Pop pe Facebook.

Gabriel Zetea: Vladimir Petruţ a renunţat la calitatea de membru PSD din februarie 2017

Primarul de Cavnic, Vladimir Petruţ continuă să facă afirmaţii surprinzătoare la adresa PSD, deşi la nivel declarativ a renunţat la calitatea de membru de mai bine de un an de zile. Referitor la ieşirile publice ale edilului Petruţ, liderul PSD Maramureş, Gabriel Zetea, dar şi parlamentarii de Maramureş au poziţii tranşante.

"Am citit şi eu cu surprindere, azi, declaraţiile primarului din Cavnic, Petruţ Vladimir despre PSD şi despre mitingul împotriva abuzurilor organizat de PSD, sâmbătă, la ora 20,00, la Bucureşti, în Piaţa Victoriei şi doresc să fac câteva precizări.

Primul lucru pe care îl semnalez este acela că Vladimir Petruţ nu mai este de facto membru PSD din februarie 2017, când a anunţat PUBLIC că renunţă la toate funcţiile deţinute în PSD şi că nu susţine politica partidului. Din laşitate nu şi-a depus şi demisia din funcţia de primar obţinută în numele PSD, însă pentru acest lucru îl vor sancţiona căvnicarii. Mai mult, sunt de notorietate negocierile purtate în această perioadă cu PNL, ALDE, Pro România, UNPR, pentru a adera la unul dintre aceste partide şi e posibil să fie mai multe, însă cu scuzele de rigoare, nu urmăresc activitatea tuturor. PSD va informa periodic căvnicarii despre activitatea administraţiei publice locale prin consilierii PSD locali şi vom atrage atenţia asupra nerealizărilor din aceşti ani datorate managementului de slabă calitate de la vârful Primăriei Cavnic", a declarat preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea.

Deputatul de Maramureş, Sorin Bota consideră că "primarul de Cavnic se cere exclus de mult timp din PSD şi nu ar fi prima excludere pentru el, acest lucru având loc când era doar simplu membru, în anul 2009 sau 2010, iar în fruntea organizaţiei locale PSD Cavnic se afla fostul primar, Alexandru Dragoş. Trebuie să luăm în calcul excluderea sa, primarii social-democraţi din Maramureş solicită acest lucru conducerii partidului încă de anul trecut. Din păcate pentru locuitorii oraşului Cavnic, jocul duplicitar politic pe care îl face Vladimir Petruţ nu va aduce nimic bun comunităţii, dar cu siguranţă nici imaginii sale. Căvnicarii au astăzi un primar care se preocupă mult mai mult de viitorul său politic decât de interesul cetăţenilor", a declarat deputatul Sorin Bota.

De aceeaşi părere este şi deputatul Călin Matei, care a arătat că, "în ultimul timp, primarul de Cavnic face declaraţii total neadevărate şi total surprinzătoare la adresa partidului în care se află. Nu cred că la nivelul pretenţiilor pe care el zice că le are, de lider politic în Cavnic, se pretează a mai fi membru de partid. Excluderea la modul lui de comportament din ultimul timp, surprinzător şi cu multe semne de întrebare, ar fi binevenită", a declarat parlamentarul de Maramureş, Călin Matei.

Gheorghe Şimon: Oameni ca Petruţ nu au ce căuta în PSD

Deputatul de Maramureş, Gheorghe Şimon este mult mai virulent decât colegii săi, afirmând că "primarului Vladimir Petruţ i se aplică foarte bine proverbul care spune că dacă eşti prost de mic, când eşti mare doar te joci. Face parte din categoria oamenilor fără scaun la cap şi toate declaraţiile pe care le-a făcut în ultima vreme mă duc cu gândul la faptul că cele cinci legi principale ale prostiei scrise de istoricul şi economistul italian Corlo Cipolla au fost concepute pentru el. Excluderea lui Petruţ nu este doar necesară, este benefică pentru a nu contamina şi alţi membri de partid. Noi am văzut ce fel de om este Vladimir Petruţ şi am convingerea că şi căvnicarii se vor convinge în scurt timp, dacă nu au făcut-o încă. Astfel de oameni nu au ce să caute în Partidul Social Democrat şi trebuie să ne debarasăm cât mai curând de ei. Asta trebuie să facem acum cu primarul Petruţ, să îl excludem, pentru că toate ieşirile sale publice ne dovedesc că acesta nu are nicio legătură cu doctrina social-democrată. Vorbim despre un om fără caracter, fără onoare, pentru care politica este o joacă fără responsabilităţi", a conchis deputatul PSD, Gheorghe Şimon.