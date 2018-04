Loredana Chivu, în lacrimi. A fost umilită în ultimul hal de iubit

Loredana Chivu s-a despartit de Mihai, de Paste, dupa ce ar fi fost umilita in ultimul hal. Mai precis, acesta ar fi inselat-o cu o prietena!

Loredana Chivu, ANUNŢ despre sarcină. "După naştere, o să ma operez...."

"M-a umilit, si-a batut joc de mine, m-a mintit, nu m-a iubit niciodata. Avea o relatie in paralel cu o alta femeie pe care eu o cunosc, nu o pot numi prietena. Nu inteleg de ce a stat atat cu mine, de ce s-a intors la mine mereu cand ne desparteam, de ce-mi spune ca ma iubeste si sa-l iert! I-am oferit totul, si el si-a batut joc de mine. Simteam de ceva timp ca sunt insealata si l-am tot intrebat si-mi spunea ca nu e adevarat. Dar acum sunt 100% sigura pentru ca am vazut cu ochii mei. Aleia ma vorbeste de rau, rade de mine, isi bate joc, si mie, in fata, imi spune ca ma iubeste", le-ar fi spus Loredana Chivu apropiatelor ei, conform WOWbiz.ro.

La scurt timp dupa ce s-a despartit de iubit, Loredana Chivu a lasat de inteles si pe pagina sa de socializare ca e in lacrimi si ca ar fi fost umilita de el. Initial, blondina a postat un anunt "Sfarsitul unei relatii", langa care a scris "Si am ajuns la sfarsitul unei mari minciuni".