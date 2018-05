Loredana Chivu, discuţie-surpriză cu iubitul după ce a încercat să se sinucidă. "Rămâne între noi doi"

Loredana Chivu a recunoscut că și ea a avut o parte de vină în relația lor, însă nu vrea să dea prea multe detalii.

"E normal să mai existe ceva după o relaţie de patru ani. Chiar dacă au fost greşeli la mijloc sau au fost şi altele e normal să fie greu şi de o parte şi de alta. Rămâne între noi doi, dacă există o împăcare o să vedeţi. A făcut nişte gesturi. Florile de pe Instagram sunt anonime. O să vedem ce se va întâmpla mai departe. Au fost lucruri frumoase şi mai puţin frumaose, iar cele mai puţin frumoase şi-au spus amprenta asupra noastră. Dacă rezolvăm ce există între noi poate.. suntem undeva la mijloc pentru că şi eu am făcut oarecum o greşală că am făcut totul public cu tot acel scandal. Trebuia să ţin pentru noi în casă şi să nu spăl rufele în public. Dar eu fiind impulsivă, la nervi acţionez şi nu gândesc. Probabil am făcut şi eu lucruri pe care nu trebuia să le fac. Poate că am câteodată mai multe frustrări decât alte femei. Nu e uşor să fii Loredana Chivu", a spus Loredana Chivu.

Loredana Chivu a încercat să se sinucidă, vineri, 13 aprilie, în locuința ei, din Popești-Leordeni. Echipajul medical ajuns la fața locului i-a acordat primul ajutor medical.